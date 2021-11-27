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«Фиорентина» пропустила 2 гола в концовке и проиграла. Кокорин вне заявки

вчера, 19:18
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

В матче 14-го тура Серии А «Эмполи» дома обыграл «Фиорентину».

В первом тайме команды не порадовали зрителей забитыми голами и все основные события матча развивались уже после перерыва.

На 54-й минуте матча Душан Влахович вывел гостей вперёд. Однако футболисты «Эмполи» сумели отыграться и выйти вперёд в самой концовке матча. На 87-й минуте за хозяев отличился Бандинелли Филиппо, а победный гол на 89-й минуте записал на свой счёт Андреа Пинамонте.

Стоит отметить, что в заявку гостей не попал российский футболист Александр Кокорин, который в этом сезоне почти не появляется на поле.

Таким образом «Эмполи» поднялся на десятую строчку, имея в активе 19 очков за 14 туров. «Фиорентина» располагается 8 месте. Команда за 14 туров набрала 21 очко.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:10
Мне кажется два факта из заголовка не связаны между собой.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:48, ред.
Понятно что без нашего бездаря фиорентина не интересна, но может хорош его в заголовки впихивать?
galem72
galem72
вчера в 22:38
Сашка знал, что не стоит выходить на траву, чтобы не позориться, да и рейтинг себе не испортить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:14
А неча нашего гения держать нга лавке! Выпустили бы-проиграли бы 0-5.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:33
Фиорентина без Кокорина, как всегда, предсказуемо проигрывает
Futurista
Futurista
вчера в 20:29
Зря Сашка только тренировался)...
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
Надо было выпускать, помог бы.
E5 E5
E5 E5
вчера в 20:04
Берегут Санька для чего то нужного....
drug01
drug01
вчера в 20:01
Плохи дела совсем
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:57
Влаховичу надо уходить один в поле не воин.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:57
Зря Кокорина не выпустили , он бы порвал эту Эмполи !
4RT
4RT
вчера в 19:48
Если бы Кокорин сидел дома как в прошлый раз,по любому бы выиграли 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:46
Главное, чтобы вне кассы не оказаться, вне состава не страшно...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:43
Влаховичу надоело в соло тащить Фиорентину. Правильно сделал что решил уйти.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:37, ред.
Кокорин идёт на рекорд по пребыванию в команде, минимум играя, получая зарплату за одну минуту игрового времени.
И вполне может оказаться самым дорогим игроком в мире среди команд играющих в топ-лигах в соотношении цена/количество минут игрового времени, как самый дорогой игрок за одну минуту игорового времени в официальных матчах команды в которой он согласно контракта...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:23
Душан Влахович должен выбрать «Ювентус».
LOpp
LOpp
вчера в 19:21
Заголовок должен быть таким: Фиорентина без Кокорина проиграла Эмполи
протон
протон
вчера в 19:20
Стоит отметить, что в заявку гостей не попал российский футболист Александр Кокорин, который в этом сезоне почти не появляется на поле.
А Кокоше и так хорошо. главное зарплату получает)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Кокорин молодец, стабилен как всегда !!!
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