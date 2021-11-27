«Фиорентина» пропустила 2 гола в концовке и проиграла. Кокорин вне заявки

В матче 14-го тура Серии А «Эмполи» дома обыграл «Фиорентину».
В первом тайме команды не порадовали зрителей забитыми голами и все основные события матча развивались уже после перерыва.
На 54-й минуте матча Душан Влахович вывел гостей вперёд. Однако футболисты «Эмполи» сумели отыграться и выйти вперёд в самой концовке матча. На 87-й минуте за хозяев отличился Бандинелли Филиппо, а победный гол на 89-й минуте записал на свой счёт Андреа Пинамонте.
Стоит отметить, что в заявку гостей не попал российский футболист Александр Кокорин, который в этом сезоне почти не появляется на поле.
Таким образом «Эмполи» поднялся на десятую строчку, имея в активе 19 очков за 14 туров. «Фиорентина» располагается 8 месте. Команда за 14 туров набрала 21 очко.
И вполне может оказаться самым дорогим игроком в мире среди команд играющих в топ-лигах в соотношении цена/количество минут игрового времени, как самый дорогой игрок за одну минуту игорового времени в официальных матчах команды в которой он согласно контракта...
И вполне может оказаться самым дорогим игроком в мире среди команд играющих в топ-лигах в соотношении цена/количество минут игрового времени, как самый дорогой игрок за одну минуту игорового времени в официальных матчах команды в которой он согласно контракта...
А Кокоше и так хорошо. главное зарплату получает)
А Кокоше и так хорошо. главное зарплату получает)