«Фиорентина» пропустила 2 гола в концовке и проиграла. Кокорин вне заявки

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вчера, 19:18

В матче 14-го тура Серии А «Эмполи» дома обыграл «Фиорентину».

В первом тайме команды не порадовали зрителей забитыми голами и все основные события матча развивались уже после перерыва.

На 54-й минуте матча вывел гостей вперёд. Однако футболисты «Эмполи» сумели отыграться и выйти вперёд в самой концовке матча. На 87-й минуте за хозяев отличился , а победный гол на 89-й минуте записал на свой счёт .

Стоит отметить, что в заявку гостей не попал российский футболист , который в этом сезоне почти не появляется на поле.

Таким образом «Эмполи» поднялся на десятую строчку, имея в активе 19 очков за 14 туров. «Фиорентина» располагается 8 месте. Команда за 14 туров набрала 21 очко.