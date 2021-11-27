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«Валенсия» не смогла обыграть «Райо Вальекано». Черышев вышел на замену

вчера, 20:11
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Карлос Солер (пенальти), представитель гостей Исаак Паласон сравнял счет на 64-й минуте поединка.

Что касается Дениса Черышева, то он появился на поле на 82-й минуте встречи, заменив Элдера Кошту. Россиянин не смог отметиться результативными действиями за это время.

В турнирной таблице Примеры «Валенсия» идет на 9-м месте (19 очков), «Райо Вальекано» — на 5-м месте (24).

В следующем туре «Валенсия» сыграет с «Сельтой», а «Райо Вальекано» — с «Эспаньолом».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:33
Райо Вальекано настроен всерьёз бороться за место в четвёрке...И для всех команд непростой соперник...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:55
Удачи Денису в дальнейших играх
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:08
Ничья, она и в Африке ничья.
Cat01
Cat01
вчера в 21:10
Лишь только ничья
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:23
Не смог за 10 минут отметится.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:14
Она не смогла.
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