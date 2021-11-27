«Валенсия» не смогла обыграть «Райо Вальекано». Черышев вышел на замену

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вчера, 20:11

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Карлос Солер (пенальти), представитель гостей Исаак Паласон сравнял счет на 64-й минуте поединка.

Что касается Дениса Черышева, то он появился на поле на 82-й минуте встречи, заменив Элдера Кошту. Россиянин не смог отметиться результативными действиями за это время.

В турнирной таблице Примеры «Валенсия» идет на 9-м месте (19 очков), «Райо Вальекано» — на 5-м месте (24).

В следующем туре «Валенсия» сыграет с «Сельтой», а «Райо Вальекано» — с «Эспаньолом».