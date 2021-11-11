Слуцкий провёл семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА»

Главный тренер «Рубина» провел семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO- УЕФА », сообщает пресс-служба РФС .

Один из самых титулованных российских тренеров провел семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO- УЕФА » в рамках проводимой в эти дни Академией РФС очередной очной сессии обучения на высшую тренерскую категорию.

Леонид Викторович рассказал слушателям курса о своем опыте в подготовке команд к соревновательному циклу, а также обсудил с коллегами в формате круглого стола тему эффективного взаимодействия тренерского штаба с футболистами.