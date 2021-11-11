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Слуцкий провёл семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА»

вчера, 15:49

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА», сообщает пресс-служба РФС.

Один из самых титулованных российских тренеров провел семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА» в рамках проводимой в эти дни Академией РФС очередной очной сессии обучения на высшую тренерскую категорию.

Леонид Викторович рассказал слушателям курса о своем опыте в подготовке команд к соревновательному циклу, а также обсудил с коллегами в формате круглого стола тему эффективного взаимодействия тренерского штаба с футболистами.

Слуцкий провёл семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА»

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 17:28
Авторитет Прядкин? Деловой, в Законе?
МапС
МапС
вчера в 16:55
Показал по-ходу как эффективно раскачивать кресло.
Cat01
Cat01
вчера в 16:35
Лёня растёт
старина
старина
вчера в 16:32
Самое оно,семинар проводить после 1-5 от Ростова
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:31
26 человек в спортивных костюмах и сколько знакомых лиц. Вот он золотой резерв и фонд отечественного тренерского цеха. Будущие рулевые "МЮ", "Реалов" и "Ювентусов" не говоря уж о клубах РПЛ.
berda2003
berda2003
вчера в 16:19
в ростове проводил, посл игры?..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:14
Ахахаха. Даётся мне, это была комедия).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:06
Леониду сейчас лучше мастер - класс по художественной самодеятельности и КВН проводить, а то с футболом пока полный застой:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:05
Вот оно,будущее нашего футбола! Россия спасена...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:52
Лучше бы он Рубин начал тренировать.
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