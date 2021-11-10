В семье Дугласа Сантоса родилась вторая дочь

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вчера, 16:42

10 ноября в семье защитника «Зенита» родилась вторая дочь. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ребенка назвали Лиз.

«„Зенит“ поздравляет футболиста с пополнением, желает новорожденной Лиз, ее маме и старшей сестре Лауре хорошего самочувствия и отличного настроения!» — говорится в сообщении «Зенита».

27-летний бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.