ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В семье Дугласа Сантоса родилась вторая дочь

вчера, 16:42

10 ноября в семье защитника «Зенита» Дугласа Сантоса родилась вторая дочь. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ребенка назвали Лиз.

«„Зенит“ поздравляет футболиста с пополнением, желает новорожденной Лиз, ее маме и старшей сестре Лауре хорошего самочувствия и отличного настроения!» — говорится в сообщении «Зенита».

27-летний бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Все новости
Слуцкий провёл семинар для соискателей тренерской лицензии «PRO-УЕФА»
Сегодня, 15:49 ФотоКомментарии9
Колосков — о назначении Прядкина в УЕФА: «Это говорит об авторитете»
08 ноября Комментарии9
«Зенит» вылетел в Турин на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса»
01 ноября ФотоКомментарии12
Матч «Спартак» — «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле
27 октября Комментарии9
«Самое крупное спортивное событие дня». «Спартак» — о матче с «Зенитом»
24 октября Комментарии37
ОфициальноВ Петербурге запретили спортивные мероприятия с 30 октября по 7 ноября
23 октября Комментарии21
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:14
Эх! " бракодел " по-русски. парня надо мастерить
Однако все равно Поздравляю!!!
Девушки тоже играют в футбол...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:10
Мои поздравления.
ДСА
ДСА
вчера в 17:09
Зарплата позволяет ему размножаться с комфортом.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:44
Поздравляем Дугласа Сантоса!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100