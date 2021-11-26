Сарри не явился на пресс-конференцию после победы над «Локомотивом»

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сегодня, 00:16

Главный тренер «Лацио» не пришёл на традиционную пресс-конференцию после матча 5-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (3:0).

По информации источника, Сарри отказался прийти на пресс-конференцию. В результате с журналистами беседовал лишь наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль.

Поражение от «Лацио» продлило удручающую серию «Локо» в еврокубках.