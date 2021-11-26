Сарри не явился на пресс-конференцию после победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не пришёл на традиционную пресс-конференцию после матча 5-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (3:0).
По информации источника, Сарри отказался прийти на пресс-конференцию. В результате с журналистами беседовал лишь наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль.
Поражение от «Лацио» продлило удручающую серию «Локо» в еврокубках.
Первым на вопросы журналистов после игры, как правило, отвечает тренер гостевой команды. Итальянца разозлило, что «Локомотив» не дождался его и предоставил слово своему тренеру и футболисту.
Маурицио 25 МИНУТ ждал своей очереди на входе в зал для пресс-конференции. В итоге итальянец не выдержал и отказался участвовать в мероприятии.
Первым на вопросы журналистов после игры, как правило, отвечает тренер гостевой команды. Итальянца разозлило, что «Локомотив» не дождался его и предоставил слово своему тренеру и футболисту.
Маурицио 25 МИНУТ ждал своей очереди на входе в зал для пресс-конференции. В итоге итальянец не выдержал и отказался участвовать в мероприятии.
так что он просто бегал к телефону, спагетти дома подгорели
так что он просто бегал к телефону, спагетти дома подгорели