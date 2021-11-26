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Сарри не явился на пресс-конференцию после победы над «Локомотивом»

сегодня, 00:16
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не пришёл на традиционную пресс-конференцию после матча 5-го тура Лиги Европы с «Локомотивом» (3:0).

По информации источника, Сарри отказался прийти на пресс-конференцию. В результате с журналистами беседовал лишь наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль.

Поражение от «Лацио» продлило удручающую серию «Локо» в еврокубках.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:03
Всего лишь проявил неуважение.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:56
Есть повод для штрафа.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:47
Для начала нужно выяснить причину отказа, а затем его обсуждать. Что на самом деле послужило такое отношение главного тренера гостей Маурицио Сарри.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:31, ред.
Странное поведение встречающей стороны...
Первым на вопросы журналистов после игры, как правило, отвечает тренер гостевой команды. Итальянца разозлило, что «Локомотив» не дождался его и предоставил слово своему тренеру и футболисту.
Маурицио 25 МИНУТ ждал своей очереди на входе в зал для пресс-конференции. В итоге итальянец не выдержал и отказался участвовать в мероприятии.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:25
Неожиданная победа.
112910415
112910415
сегодня в 05:51
выпил, не иначе !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:43
Победители с журналистами не беседуют.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 04:27
после матча был слышен оклик - Сарри, к телефону!
так что он просто бегал к телефону, спагетти дома подгорели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:54
Наверное стыдно стало что обидели Паровозик!
Mangur
Mangur
сегодня в 00:51
Некрасиво праздновать в одиночестве.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:45
Никто не в курсе, Конте там ничего ещё не натворил?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:44
А так - он просто курил в туалете.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:39
хоть в чем-то, но решил уделать Спаллетти)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
Шоо за крендель .
протон
протон
сегодня в 00:26
Сарри просто забыл, что это был официальный матч, а не тренеровочный...
Землянин
Землянин
сегодня в 00:17, ред.
Чёт совсем плохо с этикетом у итальяшек 🙄 неужели дело в газе и холодной зиме 😂
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