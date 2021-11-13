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«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

вчера, 09:12

Защитник «Шахтёра» Марк Мампасси близок к переходу в «Локомотив».

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «железнодорожники» хотят оформить футболисту российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ, а также имел возможность выступать за сборную России. «Локомотив» хочет воспользоваться тем, что Мампасси родился в Донецке, жители которого имеют право на упрощённое получение российского гражданства.

На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:11
В данном вопросе определяющим должно быть желание самого игрока. Хотя и остальные составляющие должны приниматься во внимание.
djaich
djaich ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
У иностранных легионеров другой принцип натурализации - необходимо, как помню, как минимум, пять лет прожить-отыграть в России. Так что вопрос о предоставлении гражданства тому же Клаудиньо или Малкому пока что вообще не стоит. Есть желание - начинайте уговаривать заранее, но процедуру соблюдайте. Здесь же разговор о, практически, земляке, без разницы какого цвета. Может он по жизни ходит в кепке, сидит на кортах, слушает шансон да лузгает семечки. И принципиально указывать ему, что он не такой как все мы? Он же не виноват, что у него такой отец и этого поменять возможности никакой нет. А если бы у вас была такая дилемма, согласились бы вы с таким отношением к себе? Коли родился здесь, то, значит, и за сборную может играть здесь, если дорастет до ее уровня конечно. Все правильно, пущай идет по упрощенной процедуре получения гражданства.
ПС: Да, и сам не сторонник натурализации посторонних легионеров, за исключением ориунди, то есть тех, кто имеют родственные корни на постсоветском пространстве. Соответственно, нормально отнесусь к приглашению в сборную и белорусов, и русских немцев, и армян, и прибалтов с русским происхождением. А вот Фернандесу и Гильерме пачпорт давали без учета моего мнения, так что приходится воспринимать эти события как данность, но сами игроки и не разочаровали своей игрой.
Хиромант
Хиромант ответ djaich (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
- Меня цвет кожи не смущает!!! Меня смущает, что ты не понял суть вопроса...

- А как же ЦСКА натурализовал Фернандеса? Он что, тоже из Белоруссии или Донбасса? Да нет, он бразилец!

- А как же "Локо" натурализовал Гилерме? Он тоже Белорус или Украинец? Да нет, он тоже бразилец!

- Вот я и спрашиваю: а почему "Спартак" не может натурализовать Айртона? Он тоже бразилец!

- Почему "Зенит" не может натурализовать Клаудиньо, Вендела, Малкома, Сантоса? Они тоже бразильцы!

- Ты видишь между ними разницу? Я, например, не вижу... И цвет кожи тут совершенно не причём...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:35
В сборной и так русских нету, а тут ещё и негро-украинцев подтаскивают
memphis
memphis
вчера в 16:40
Проделки Селюка
Vintaje
Vintaje
вчера в 16:40
Опять этот паспортизм и натурализация чернокожих..
David Young
David Young ответ Rinat Saifeev (раскрыть)
вчера в 16:27
Вы думаете цвет кожи действительно играет такую роль в плане фактора влияния на результаты каких-либо команд?
Rinat Saifeev
Rinat Saifeev
вчера в 16:20
мпаси ли, кто ли... чего тут удивляться то? не так уж много лет назад был поражён - известные команды все были чёрного цвета... помню, была снята даже смешная сценка: игра двух собрных - Украины и России... обе команды подозрительно чёрные... ну, в крайнем случае, коричневые до черноты. приветствуют капитаны друг-друга: российский - ну здорово, что ли "горилка и сало"; украинский - здоровеньки булы "водка и пельмень".. ну где то так...
djaich
djaich ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:06
Если какие то легионеры родились в Белоруссии или на Донбассе, то пусть натурализуют. Или цвет кожи смущает?
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:37
- А почему "Локо" можно, "ЦСКА" можно, а остальным нельзя?

- Пусть тогда ВСЕ клубы "натурализуют" всех подряд легионеров, т.о. обходя лимит!!! И всё будет зашибись!!! И волки сыты, и овцы целы...

- Или всё же отменим к чертям этот ....ный лимит, и у всех всё наладится без этих махинаций???
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 14:06
Локо в первую очередь о себе беспокоиться а тему сборной можно забыть
112910415
112910415
вчера в 13:00
красивая двухходовочка ! ))
valt134
valt134
вчера в 12:54
Хватит издеваться над сборной России! Очередной «шлак» хотят натурализовать. Да хоть в белый цвет ты его выкраси хвост-то никуда не денется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 12:50
Ты не прав. Менталитет во многом зависит от родителей. А может он все лето проводил на родине отца? Все бывает, например в мусульманских семьях и в РФ, и на Украине, и в Европе менталитет страны проживания не формируется никогда. От семьи зависит очень много
SHMEL
SHMEL
вчера в 11:01
Хохол Мампасси. В Динамо заберут.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:38
Причём тут кто у него отец? Он родился и вырос в Украине. Ментально он украинец.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 10:32
Если честно, то при фамилии Мампаси представляется выходец с бывших французских колоний)
МапС
МапС
вчера в 10:27
И сразу в сборную к Валере!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 10:08, ред.
У него отец африканец. Он темнокожий. А мать украинка. Какой у него менталитет?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:23
А захочет ли сам Мампаси получить российское гражданство.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:18
Почему бы и нет? Не вижу ничего страшного в натурализации близких к нам по менталитету стран (Украина, Беларусь) при условии искреннего желания со стороны самого игрока. При этом категорически против натурализации настоящих иностранцев (например бразильцев).
beefs
beefs
вчера в 09:16
вот это и есть преобразования в российском футболе, браво...
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