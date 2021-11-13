«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

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вчера, 09:12

Защитник «Шахтёра» близок к переходу в «Локомотив».

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «железнодорожники» хотят оформить футболисту российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ , а также имел возможность выступать за сборную России. «Локомотив» хочет воспользоваться тем, что Мампасси родился в Донецке, жители которого имеют право на упрощённое получение российского гражданства.

На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.