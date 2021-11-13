«Локомотив» хочет оформить Мампасси российское гражданство

Защитник «Шахтёра» Марк Мампасси близок к переходу в «Локомотив».
Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «железнодорожники» хотят оформить футболисту российское гражданство, чтобы он не считался легионером в РПЛ, а также имел возможность выступать за сборную России. «Локомотив» хочет воспользоваться тем, что Мампасси родился в Донецке, жители которого имеют право на упрощённое получение российского гражданства.
На данный момент Мампасси выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 12 матчей, записав на свой счёт 1 результативную передачу.
ПС: Да, и сам не сторонник натурализации посторонних легионеров, за исключением ориунди, то есть тех, кто имеют родственные корни на постсоветском пространстве. Соответственно, нормально отнесусь к приглашению в сборную и белорусов, и русских немцев, и армян, и прибалтов с русским происхождением. А вот Фернандесу и Гильерме пачпорт давали без учета моего мнения, так что приходится воспринимать эти события как данность, но сами игроки и не разочаровали своей игрой.
ПС: Да, и сам не сторонник натурализации посторонних легионеров, за исключением ориунди, то есть тех, кто имеют родственные корни на постсоветском пространстве. Соответственно, нормально отнесусь к приглашению в сборную и белорусов, и русских немцев, и армян, и прибалтов с русским происхождением. А вот Фернандесу и Гильерме пачпорт давали без учета моего мнения, так что приходится воспринимать эти события как данность, но сами игроки и не разочаровали своей игрой.
- А как же ЦСКА натурализовал Фернандеса? Он что, тоже из Белоруссии или Донбасса? Да нет, он бразилец!
- А как же "Локо" натурализовал Гилерме? Он тоже Белорус или Украинец? Да нет, он тоже бразилец!
- Вот я и спрашиваю: а почему "Спартак" не может натурализовать Айртона? Он тоже бразилец!
- Почему "Зенит" не может натурализовать Клаудиньо, Вендела, Малкома, Сантоса? Они тоже бразильцы!
- Ты видишь между ними разницу? Я, например, не вижу... И цвет кожи тут совершенно не причём...
- А как же ЦСКА натурализовал Фернандеса? Он что, тоже из Белоруссии или Донбасса? Да нет, он бразилец!
- А как же "Локо" натурализовал Гилерме? Он тоже Белорус или Украинец? Да нет, он тоже бразилец!
- Вот я и спрашиваю: а почему "Спартак" не может натурализовать Айртона? Он тоже бразилец!
- Почему "Зенит" не может натурализовать Клаудиньо, Вендела, Малкома, Сантоса? Они тоже бразильцы!
- Ты видишь между ними разницу? Я, например, не вижу... И цвет кожи тут совершенно не причём...
- Пусть тогда ВСЕ клубы "натурализуют" всех подряд легионеров, т.о. обходя лимит!!! И всё будет зашибись!!! И волки сыты, и овцы целы...
- Или всё же отменим к чертям этот ....ный лимит, и у всех всё наладится без этих махинаций???
- Пусть тогда ВСЕ клубы "натурализуют" всех подряд легионеров, т.о. обходя лимит!!! И всё будет зашибись!!! И волки сыты, и овцы целы...
- Или всё же отменим к чертям этот ....ный лимит, и у всех всё наладится без этих махинаций???