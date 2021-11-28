«Палмейрас» — победитель Кубка Либертадорес

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сегодня, 01:42

«Палмейрас» оказался сильнее «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. У номинальных хозяев отличился Рафаэль Вейга, на 72-й минуте встречи счет сравнял форвард «Фламенго» Габриэль Барбоса.

Победу «Палмейрасу» же принёс Дейверсон, который отправил мяч в сетку после грубейшей ошибки защитников соперника.

Любопытно, что в прошлом сезоне «Палмейрас» обыграл «Сантос» в финале данного турнира.