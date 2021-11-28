«Палмейрас» — победитель Кубка Либертадорес

«Палмейрас» оказался сильнее «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. У номинальных хозяев отличился Рафаэль Вейга, на 72-й минуте встречи счет сравнял форвард «Фламенго» Габриэль Барбоса.
Победу «Палмейрасу» же принёс Дейверсон, который отправил мяч в сетку после грубейшей ошибки защитников соперника.
Любопытно, что в прошлом сезоне «Палмейрас» обыграл «Сантос» в финале данного турнира.
Габигол Энрике Рони Скарпи Весга пора в Европу
Габигол Энрике Рони Скарпи Весга пора в Европу
Там хотя бы будет в плей-офф выходить
Может это именно их турнир?
Как например Кубок Чемпионов для Реала
Кубок УЕФА для Севильи
И Кубок Соли + Кубок Пари-Матч для Спартака
Там хотя бы будет в плей-офф выходить
Может это именно их турнир?
Как например Кубок Чемпионов для Реала
Кубок УЕФА для Севильи
И Кубок Соли + Кубок Пари-Матч для Спартака