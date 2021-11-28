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«Палмейрас» — победитель Кубка Либертадорес

сегодня, 01:42
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)2 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился в доп. время

«Палмейрас» оказался сильнее «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. У номинальных хозяев отличился Рафаэль Вейга, на 72-й минуте встречи счет сравнял форвард «Фламенго» Габриэль Барбоса.

Победу «Палмейрасу» же принёс Дейверсон, который отправил мяч в сетку после грубейшей ошибки защитников соперника.

Любопытно, что в прошлом сезоне «Палмейрас» обыграл «Сантос» в финале данного турнира.

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Все комментарии
adrianes
adrianes ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:59
воспитанник спартака все-таки
makkie
makkie
сегодня в 11:58
Луис Адриано второй раз подряд выигрывает Кубок Либертадорес.
sash71
sash71
сегодня в 11:01
Если бы не оплошность били бы пенали )))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:35
Повторили прошлогодний успех. Почти, как "Реал" в ЛЧ 😉
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:33
Пальмейрас два раза подряд получается выиграл?
Gahi
Gahi
сегодня в 09:32
Хорошая игра, но удача в этот вечер была на стороне Палмейраса.
ABir
ABir
сегодня в 09:20
Последнее время берут бразильцы
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:05
Бразилия слишком далеко.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 09:00
Хорошая игра. Только на маленьком поле играли
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:48
Достойная победа
beefs
beefs
сегодня в 08:12
очередной кубок разыгран, начинай сначала, а Палмейрас с победой...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:12
Трудно сказать кто был сильнее. Но счёт на табло.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:11
Немного неожиданный результат, Фламенго, как же так....
shlomo
shlomo
сегодня в 08:05
С чем мы ее и поздравляем
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 03:05
С победой!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Phu Quoq (раскрыть)
сегодня в 02:45
Откуда нашим пешеходам тянуть такие скорости
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:44
Вот это настоящий футбол.
Габигол Энрике Рони Скарпи Весга пора в Европу
протон
протон
сегодня в 02:01
Позабавило, как судья "поломал" игрока Палмейраса на последних минутах шлепком по спине. Это всё, что нужно знать о южноамериканском фктболе
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:00
Может Зениту попроситься в кубок Либертадорес?
Там хотя бы будет в плей-офф выходить
Может это именно их турнир?

Как например Кубок Чемпионов для Реала
Кубок УЕФА для Севильи
И Кубок Соли + Кубок Пари-Матч для Спартака
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:59
Интересно наблюдать за латиноамериканскими страстями. Много эмоций, борьбы..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:55
С ПОБЕДОЙ Палмейрас !
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