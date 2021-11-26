Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
За награду поборются:
Роберт Андрих из «Байера» (забил дубль в ворота «Селтика»)
Альфредо Морелос из «Рейнджерс» (дубль в ворота «Спарты»)
Александр Соболев из «Спартака» (дубль в ворота «Наполи»)
Райан Шерки из «Лиона» (дубль в ворота «Брондбю»)
👀 Нападающий @fcsm_official претендует на звание Игрока недели 🔥🔥🔥— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2021
⭐️ Роберт Андрих
⭐️ Александр Соболев
⭐️ Альфредо Морелос
⭐️ Райан Шерки@hankookreifen | #UELPOTW | #ЛигаЕвропы
Это синдром...
Неизлечимая совокупность комплексов перед непреодолимым препятствием...
У медиков есть даже выражение..."синдром Спалетти"...
До конца не изученная паталогия...
Это когда твоя команда абсолютно сильней Спартака...вне зависимости Зенит ты тренируешь или Наполи.....но ты всё равно проигрываешь...часто крупно...
Характерный признак тебе ни при каких обстоятельствах не охота пожимать руку тренеру после игры...даже если захочешь...руки не слушаются...
Это синдром...
Неизлечимая совокупность комплексов перед непреодолимым препятствием...
У медиков есть даже выражение..."синдром Спалетти"...
До конца не изученная паталогия...
Это когда твоя команда абсолютно сильней Спартака...вне зависимости Зенит ты тренируешь или Наполи.....но ты всё равно проигрываешь...часто крупно...
Характерный признак тебе ни при каких обстоятельствах не охота пожимать руку тренеру после игры...даже если захочешь...руки не слушаются...