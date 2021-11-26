ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига Европы 2021/2022

Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

вчера, 08:50

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За награду поборются:

Роберт Андрих из «Байера» (забил дубль в ворота «Селтика»)

Альфредо Морелос из «Рейнджерс» (дубль в ворота «Спарты»)

Александр Соболев из «Спартака» (дубль в ворота «Наполи»)

Райан Шерки из «Лиона» (дубль в ворота «Брондбю»)

Все новости
Егорычев – лучший игрок матча «Урал» — «Сочи»
Сегодня, 16:04 Комментарии5
Шерки опередил Соболева в борьбе за звание футболиста недели в Лиге Европы
Вчера, 17:26 Комментарии8
ОфициальноОбъявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Вчера, 09:18 Комментарии6
Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“»
25 ноября Комментарии30
Хавбек «Спортинга» Гонсалвеш признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
25 ноября Комментарии3
Академия «Динамо» — абсолютный чемпион Первенства «Клубной Лиги» 2021 года
25 ноября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:25
Ну я к тому, что Спалетти довольно качественный специалист, а неудачи в матчах против Спартака - локальные неудачи)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:56
Рад за Соболя и то, что он оправдывает мои ожидания. Попал в претинденты уже хорошо.
Работай Соболь!
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:59
Соболев дуплет в ворота самой навороченной команды из списка☝️
🏅Однозначно
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 16:12
Селихов должен быть на месте Соболева!!!
berda2003
berda2003 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 14:34
а в следующем году, где он играть будет? В ЕК они не попадут, надо заканчивать?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 13:07
А чем он не стабилен то в ЕК?!!!!!!!!!!!!!У него там 4 гола!!!!!!!!!!!!!Шапито-чемп я в расчет ни беру,там Спартак откровенно не играет даже на 50%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:06
Хм))))))))))))А ты матч то Галатасарай-Марсель смотрел?!!!!!!!!!!!!!!Там Марселю все залетело+ автогол!!!!!!!!!!!Галатасарай сделал всего 6 ударов,из них только 3 в створ+автогол,а Марсель и пенальти не забил и перекладина была!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Причем владение было у них 42%,а это ни намнго больше,чем у того же Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 12:23
Спасибо....
Я владею статистикой...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:20
Спалетти выигрывал с Зенитом у Спартака, в том числе 3:0 и 5:0. Также Спалетти дважды выводил Зенит в плей-офф ЛЧ. Семак же за три ЛЧ одержал просто 3 победы в группе...
протон
протон
вчера в 12:06
Когда молодец, тогда молодец, как говорится
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:33
Ну и дай бог. Удачи.
makkie
makkie
вчера в 11:25
    112910415
    112910415
    вчера в 11:08
    и это радует
    David Young
    David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:46
    .
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 10:41
    Мне кажется, что Селихов более явный кандидат.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:40
    Ты преувеличиваешь...Спалетти опытный тренер...твои выкладки это просто стечение обстоятельств...Спартак был недооценен итальянцами...их сбили с толку неудачи Спартака в РПЛ...за это и поплатились...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:37
    Спалетти - это не команда....
    Это синдром...
    Неизлечимая совокупность комплексов перед непреодолимым препятствием...
    У медиков есть даже выражение..."синдром Спалетти"...
    До конца не изученная паталогия...
    Это когда твоя команда абсолютно сильней Спартака...вне зависимости Зенит ты тренируешь или Наполи.....но ты всё равно проигрываешь...часто крупно...
    Характерный признак тебе ни при каких обстоятельствах не охота пожимать руку тренеру после игры...даже если захочешь...руки не слушаются...
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:28, ред.
    "Спалетти" что за команда, в какой лиге выступает?)...

    Семак - "Выезд ЕК" 0:18))...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:27
    10.11.2013
    Спартак - Спаллетти 4:2

    06.05.2012
    Спаллетти - Спартак 2:3

    30.09.2021
    Спаллетти - Спартак 2:3

    24.11.2021
    Спартак - Спаллетти 2:1

    Скорей это комплекс Спаллетти...чем пик формы Соболева...))))))

    Семак вон даже если постарается или захочет - всё равно не проиграет Спартаку..
    А Лучано что 8 лет назад летел Спартаку...что сейчас..вне зависимости дома или в гостях....
    Даже руки тренеру победившему его не подаёт...боиться усугубить проклятье..)))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:24
    Никто даже не похвалил Виторию, ведь он мог его не выпускать на поле, учитывая его игры до этой встречи.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:22
    Вчера, сегодня и завтра спартачи будут воспевать соболя как легендарного футболиста, не удивлюсь если даже предложат установить статую перед стадионом, но всё это продлится до матча с Уфой, во время и после матча отношение к нему снова станет негативным, бездарь, тугоум и т.д., такова их сущность.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ санек002 (раскрыть)
    вчера в 10:15
    Да не в этом дело,я рад что Спартак победил,я даже называю их чемпионами Италии, но Соболь как игрок полный ноль!
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 10:12
    На мой взгяд Селихов больше заслуживает
    санек002
    санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 10:05
    я тебя понимаю!кто угодно только не игрок противника!
    санек002
    санек002 ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 10:03
    с легией то соболев играть не будет!так что с легией да там играть будет очень тяжело!но спартак раньше выпутывался и не с таких ситуаций!
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:03
    Это традиции УЕФА...много раз так было...почему сейчас должно быть по-другому?)...
    GHOST OF TSUSHIMA
    GHOST OF TSUSHIMA
    вчера в 09:57
    Заслужил.
    z4dyk2najyz7
    z4dyk2najyz7
    вчера в 09:55
    Это весьма приятно
    berda2003
    berda2003
    вчера в 09:48
    калиф на час, стабильность - вот класс форварда ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:46, ред.
    Это не выбор "Лучшего игрока"...а выбор лучшего из дубль-мэнов.......
    Почему лучший должен быть только из тех кто забил - непонятно...
    Название "Лучший игрок" заведомо подразумевает игру....а какая может быть игра если ты 2 раза коснулся мяча при 20% владения твоей команды.....
    Считаю неправильным выбор в данной номинации только из забивак...
    По-моему только в одном Галатасарае наберётся не менее 4-х игроков которые реально играли....а не просто участвовали лишь в завершении редких атак...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100