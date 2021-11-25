Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал своего фаворита в голосовании за обладателя «Золотого мяча» в 2021 году.
«Бавария» – это всегда титулы. Именно поэтому мы с нетерпением ждем понедельника, когда Роберт Левандовски будет претендовать на «Золотой мяч».
Он заслужил этот приз, мы будем очень рады за него.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.
«Бавария» – это всегда титулы..............................
Золотой мяч - это награда игроку за индивидуальное мастерство, за КПД игрока в команде, сборной своей страны, но почему то, многие делают акцент на титулы, в том числе и президент "Баварии"....
И к огромному сожалению не только говорят, но и учитывают при определении лучшего игрока...
Неужели будет правильно, что Золотой мяч вручат Месси только за то, что он впервые в своей футбольной карьере игрока, которая "движется к закату" выиграл КА, в составе сборной Аргентины...?!
Неужели будет правильно, если Золотой мяч вручат Левандовскому, на которого играет вся команда, и которой играя за сборную Польши, играл намного хуже, того же Бензема в сборной Франции, который забивал мячи в ворота соперников, которые влияли на окончательный результат, и отдавал голевые передачи...
И неужели Бензема заслуживает Золотой мяч меньше того же Левандовского, играя за "Реал" в качестве лидера команды, забивая и отдавая голевые передачи, и играя в чемпионате Испании, где очень большая конкуренция за первое место в Примере, в отличие от Левандовского, который играет в Бундеслиге, где чемпион известен заранее...
Никто другой так не заслуживает Золотой мяч, как К.Бензема, у которого КПД больше, чем у его конкурентов....
А титулы, трофеи выигрывает команда, а не один игрок, и выигранные титулы, это ещё не повод вручать игроку Золотой мяч....
«Бавария» – это всегда титулы..............................
Золотой мяч - это награда игроку за индивидуальное мастерство, за КПД игрока в команде, сборной своей страны, но почему то, многие делают акцент на титулы, в том числе и президент "Баварии"....
И к огромному сожалению не только говорят, но и учитывают при определении лучшего игрока...
Неужели будет правильно, что Золотой мяч вручат Месси только за то, что он впервые в своей футбольной карьере игрока, которая "движется к закату" выиграл КА, в составе сборной Аргентины...?!
Неужели будет правильно, если Золотой мяч вручат Левандовскому, на которого играет вся команда, и которой играя за сборную Польши, играл намного хуже, того же Бензема в сборной Франции, который забивал мячи в ворота соперников, которые влияли на окончательный результат, и отдавал голевые передачи...
И неужели Бензема заслуживает Золотой мяч меньше того же Левандовского, играя за "Реал" в качестве лидера команды, забивая и отдавая голевые передачи, и играя в чемпионате Испании, где очень большая конкуренция за первое место в Примере, в отличие от Левандовского, который играет в Бундеслиге, где чемпион известен заранее...
Никто другой так не заслуживает Золотой мяч, как К.Бензема, у которого КПД больше, чем у его конкурентов....
А титулы, трофеи выигрывает команда, а не один игрок, и выигранные титулы, это ещё не повод вручать игроку Золотой мяч....