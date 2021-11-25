Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал своего фаворита в голосовании за обладателя «Золотого мяча» в 2021 году.

«Бавария» – это всегда титулы. Именно поэтому мы с нетерпением ждем понедельника, когда Роберт Левандовски будет претендовать на «Золотой мяч».

Он заслужил этот приз, мы будем очень рады за него.