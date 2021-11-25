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Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 23:49

Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал своего фаворита в голосовании за обладателя «Золотого мяча» в 2021 году.

«Бавария» – это всегда титулы. Именно поэтому мы с нетерпением ждем понедельника, когда Роберт Левандовски будет претендовать на «Золотой мяч».

Он заслужил этот приз, мы будем очень рады за него.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

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Все комментарии
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 09:55
А что у месси? Проигрыш ЛЛ,позор в ЛЧ,0 голов за 3 года в класико,0 голов в плей-офф КА, 1 гол в Лиге 1 за 3 месяца...
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 09:54
На его счету самое большое количество голов в высшем европейском дивизионе в 2021 календарном году.

Вообще, на его счету рекордное число голов в этом сезоне.

Никто не забил больше за клуб и сборную в 2021.

Он забивал в 19 матчах подряд, установив новый рекорд «Баварии».

Победа со счетом 4:0 над «Бенфикой» означает, что Левандовски стал первым игроком, выигравшим 19 матчей Лиги чемпионов подряд. Он также не смог забить только в трех из них, отметившись в общей сложности 25 раз. Пять голов он забил в этом сезоне — ему на это потребовалось три матча.

«Это мечта — попытаться выиграть этот трофей, потому что я знаю, как это трудно. Особенно для игрока не из большой футбольной страны».

Левандовски — лучший игрок своего клуба и страны. Он остается рекордным бомбардиром Польши, с которой забил девять мячей в 11 матчах в этом году, в том числе три на Евро-2020.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:43
Роберт заслужил ЗМ в 2020 году. Но не в 2021. За что ему давать? За чемпионат Германии? Бавария много лет подряд выигрывает Бундеслигу, чемпионат одной команды. На ЧЕ Польша провалилась. А за 2 года ЗМ не дают
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 09:00
Да не только Мальдини, но и Ривалдо,Фиго,Оуэн про это говорят,что Лева.Значит точно выиграет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:11
Согласен с мнением Хайнера
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:11
Роберт заслужил, надо приложить усилия, чтобы шейхине купили приз для карлика.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:01
Левандовски один из претендентов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:58
Он один из явных претендентов.
112910415
112910415
сегодня в 05:54
да ... и напрасно прошлый год прошёл без вручения
ОПС
ОПС
сегодня в 05:24
И это точно.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:21
Уже все давно всё решили, осталось огласить. Удачи
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 04:48
В том что именно Левандовский заслужил золотой мяч, никто не сомневается.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:43
Всё равно кому ни будь вручат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:38
Многие заслужили мяч!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:45
Конечно Роберт Левандовский заслуживает получить золотой мяч,даже два,не забываем про 2020 год когда его не справедливо не отдали поляку!
Но есть предпосылки к тому что зм отдадут Месси,что не будет справедливо и окончательно уничтожит репутацию этой награды!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:37, ред.
Это очень личное мнение и не близкое к истине. Паоло Мальдини, который понимает больше вас 1000 раз шире и больше, сказал, что дал бы Левандовскому! Что - вы понимаете больше чем Мальдини? Это каким должен быть человек, чтобы так подумать о себе?

Левандовски - Лучший!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:21
Бензема не победит, он этого не заслужил.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:18
Подсчет голосов продолжается
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 01:09, ред.
За 4 гола во всех турнирах ЗМ не дают,еще проигрыш ЛЛ,позор в ЛЧ, и 0 голов в класико 3 года.месси аут!
Cayman
Cayman ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 01:02
Юморист)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:49
Соглашусь. В этом сезоне Левандовски бесподобен.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:37
Надо вручать
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 00:30
Лева выиграет.
S.Т.A.L.K.E.R
S.Т.A.L.K.E.R
сегодня в 00:27
Левандовски и выиграет.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:18
Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“»
«Бавария» – это всегда титулы..............................

Золотой мяч - это награда игроку за индивидуальное мастерство, за КПД игрока в команде, сборной своей страны, но почему то, многие делают акцент на титулы, в том числе и президент "Баварии"....
И к огромному сожалению не только говорят, но и учитывают при определении лучшего игрока...

Неужели будет правильно, что Золотой мяч вручат Месси только за то, что он впервые в своей футбольной карьере игрока, которая "движется к закату" выиграл КА, в составе сборной Аргентины...?!

Неужели будет правильно, если Золотой мяч вручат Левандовскому, на которого играет вся команда, и которой играя за сборную Польши, играл намного хуже, того же Бензема в сборной Франции, который забивал мячи в ворота соперников, которые влияли на окончательный результат, и отдавал голевые передачи...

И неужели Бензема заслуживает Золотой мяч меньше того же Левандовского, играя за "Реал" в качестве лидера команды, забивая и отдавая голевые передачи, и играя в чемпионате Испании, где очень большая конкуренция за первое место в Примере, в отличие от Левандовского, который играет в Бундеслиге, где чемпион известен заранее...

Никто другой так не заслуживает Золотой мяч, как К.Бензема, у которого КПД больше, чем у его конкурентов....
А титулы, трофеи выигрывает команда, а не один игрок, и выигранные титулы, это ещё не повод вручать игроку Золотой мяч....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:16
Это точно,"Золотой мяч " Левандовскому!!!
протон
протон
вчера в 23:57
Если Лева не получит ЗМ, Франс Футбол окончательно угробит свою репутацию и никто уже не будет так серьезно их воспринимать
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:56
Левандовски крут, забивает почти в каждом матче и провел сильный год. Он как и Месси заслужил Золотой мяч. Кому бы из них его не вручили это будет справедливо. Это два реальных претендента на награду. Все остальные там для массовки.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:51
«Левандовски заслужил „Золотой мяч“»
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