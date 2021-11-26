Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
За награду поборются:
Гаэтан Ляборд из «Ренна» (хет-трик в ворота «Витесса»)
Николо Дзаньоло из «Ромы» (гол и результативная передача против «Зари»)
Пайтим Касами из «Базеля» (гол против «Кайрата»)
Сирьель Дессер из «Фейеноорда» (дубль против «Славии»)
Кому отдашь свой голос? 🗳️— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2021
⭐️ Гаэтан Ляборд
⭐️ Сириль Дессерс
⭐️ Николо Дзаньоло
⭐️ Пайтим Касами#Laufenn | #UECLPOTW | #ЛигаКонференций
Ранее стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.