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Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

вчера, 09:18

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

За награду поборются:

Гаэтан Ляборд из «Ренна» (хет-трик в ворота «Витесса»)

Николо Дзаньоло из «Ромы» (гол и результативная передача против «Зари»)

Пайтим Касами из «Базеля» (гол против «Кайрата»)

Сирьель Дессер из «Фейеноорда» (дубль против «Славии»)

Ранее стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:27
Желтую необязательную и даже откровенно вредную получил. Это серьезный минус.
ДСА
ДСА
вчера в 12:11
Мы пока в этом турнире вообще не засветились.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 11:24
Без вопросов Лаборде
Землянин
Землянин
вчера в 10:34, ред.
Странная лига для аутсайдеров из подвалов, где оказываются топы, как Тотенхэм или Рома например, но наши хитрецы быстро оттудова слились, чтоб даже и не париться😂, хотя было бы неплохо сыграть с кем нибудь из них
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:27
Наверное будет самый результативный.
beefs
beefs
вчера в 09:19
есть чем гордиться...
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