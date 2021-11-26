Шерки опередил Соболева в борьбе за звание футболиста недели в Лиге Европы

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вчера, 17:26

На официальном сайте УЕФА объявили лучшего футболиста по итогам поединков 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

В голосовании за звание футболиста недели в Лиге Европы победил форвард «Лиона» , оформивший дубль в матче с «Брондбю» (3:1).

Среди претендентов на звание игрока недели был и нападающий московского «Спартака» , который отметился дважды голами в ворота «Наполи» (2:1).

Также в голосовании участвовали полузащитник «Байера» и нападающий «Рейнджерс» .