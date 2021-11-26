Шерки опередил Соболева в борьбе за звание футболиста недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА объявили лучшего футболиста по итогам поединков 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
В голосовании за звание футболиста недели в Лиге Европы победил форвард «Лиона» Райан Шерки, оформивший дубль в матче с «Брондбю» (3:1).
Среди претендентов на звание игрока недели был и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, который отметился дважды голами в ворота «Наполи» (2:1).
Также в голосовании участвовали полузащитник «Байера» Роберт Андрих и нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос.