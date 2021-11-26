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Шерки опередил Соболева в борьбе за звание футболиста недели в Лиге Европы

вчера, 17:26

На официальном сайте УЕФА объявили лучшего футболиста по итогам поединков 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

В голосовании за звание футболиста недели в Лиге Европы победил форвард «Лиона» Райан Шерки, оформивший дубль в матче с «Брондбю» (3:1).

Среди претендентов на звание игрока недели был и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, который отметился дважды голами в ворота «Наполи» (2:1).

Также в голосовании участвовали полузащитник «Байера» Роберт Андрих и нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:44
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:31
    Место Соболева точно почётно.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Заметь, один гол с пенальти а другой стечение обстоятельств, хотя согдашусь соболь молодец в этой игре, говорю исходя из твоей логики.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:25
    Зато федун вручил ему приз храбрости))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:00
    Мы не очень и настаивали. Главное, три очка в кармане.
    протон
    протон
    вчера в 17:59
    Ну тут не согласен. Одно дело - забить два датскому середняку, когда для Лиона эта игра почти ничего не значила, другое - забить два лидеру итальянского чемпионата в важнейшей матче. Жаль, что так проголосовали
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:33
    Соболев послабее будет.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:28
    У Соболева соперник всё же посерьёзнее будет.
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