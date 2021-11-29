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Витория: «Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат»

вчера, 19:40
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ничью своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:1).

«Спартак» сыграл не очень, это связано и с полем, и с игрой «Уфы». Не всегда хватало уверенности, скорости, плюс соперник усложнял нам жизнь. Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат.

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CarcassBT
CarcassBT
вчера в 21:41
Дайте Рую поработать, особенно в связке с этим свистуном 😉😝
Alexnvr
Alexnvr ответ Футболтус (раскрыть)
вчера в 20:19
А з/п где получать? Профессия токаря ему не знакома, да и напильник/рубанок/пилу он не знает с какой стороны брать. Про лопаты вообще молчу.
makkie
makkie
вчера в 20:18
Результат справедливый.
Но с пенальти Спартаку повезло, конечно. Если бы "Атлант" Никитин не расправил плечи в своей штрафной, не видать Спартаку ничьей.
Хотя и ничья не сильно в кассу, учитывая отставание от лидирующей группы. Разве что на 1 очков приблизились к цска и Рубину в этом туре ))
Футболтус
Футболтус
вчера в 20:17
На месте Рассказова я бы ушел бы и не мучился
Футболтус
Футболтус
вчера в 20:16
Спартак сегодня был такой. какой в принципе и должен был быть, т.е никакой. Как после победы Наполи в Италии плохо играли, также и после выигрыша в Москве, опять в РФПЛ показывает футбол соответствующий месту в таблице
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:14
Тут просто повезло.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:07
Слабый результат. Надо выправлять ситуацию в чемпионате а не ничьи гонять с аутсайдерами. Так можно и без еврокубков на следующий год остаться.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:57
"Мы сравняли счёт".....Ясен пень, это вам не Наполи, это Уфа!!!!! Ну почему у меня опять возникает вопрос, который я в коментах уже задавал - Ну почему в ЕК играть нормально можно, а в РПЛ нифига не получается?
протон
протон
вчера в 19:50
У вас там пари с Рассказовым что-ли? Кто первый уйдёт из Спартака?
shlomo
shlomo
вчера в 19:44
Надо быть честным... вы отскочили не показав ничего...
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