Витория: «Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:1).

«Спартак» сыграл не очень, это связано и с полем, и с игрой «Уфы». Не всегда хватало уверенности, скорости, плюс соперник усложнял нам жизнь. Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат.