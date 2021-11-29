Витория: «Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ничью своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:1).
«Спартак» сыграл не очень, это связано и с полем, и с игрой «Уфы». Не всегда хватало уверенности, скорости, плюс соперник усложнял нам жизнь. Мы сравняли счёт с пенальти – это справедливый результат.
Но с пенальти Спартаку повезло, конечно. Если бы "Атлант" Никитин не расправил плечи в своей штрафной, не видать Спартаку ничьей.
Хотя и ничья не сильно в кассу, учитывая отставание от лидирующей группы. Разве что на 1 очков приблизились к цска и Рубину в этом туре ))
Но с пенальти Спартаку повезло, конечно. Если бы "Атлант" Никитин не расправил плечи в своей штрафной, не видать Спартаку ничьей.
Хотя и ничья не сильно в кассу, учитывая отставание от лидирующей группы. Разве что на 1 очков приблизились к цска и Рубину в этом туре ))