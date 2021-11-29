Мурзагулов: «Вместе с пенальти Соболеву надо было вручить „Оскар“»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал пенальти, которое была назначено в ворота его команды в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Оценю пенальти одной фразой: «По форме правильно, а по сути — издевательство». Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.

Что сказать, Соболев сделал свою работу — выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы. Это футбол, из таких вещей тоже состоит. Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте… Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.