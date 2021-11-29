Мурзагулов: «Вместе с пенальти Соболеву надо было вручить „Оскар“»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал пенальти, которое была назначено в ворота его команды в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).
Оценю пенальти одной фразой: «По форме правильно, а по сути — издевательство». Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.
Что сказать, Соболев сделал свою работу — выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы. Это футбол, из таких вещей тоже состоит. Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте… Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.
Олег Романцев: «Соболев норовит упасть при любом соприкосновении...
Романцев тоже хайпует на Соболеве и Спартаке?
Да и Мурзагулов кстати не говорит, что пенальти не было, там касание было, но то как выпрашивал, вымаливал его Соболев, вот, что мерзко.
Кстати сами ветераны Спартака больше остальных возмущаются симуляциями здоровой детины, от которой наоборот должны все отскакивать.
Если мне не веришь, то тогда и Романцева шалаболом назови и других ветеранов Спартака! Ну как назовёшь?
Олег Романцев: «Соболев норовит упасть при любом соприкосновении...
Романцев тоже хайпует на Соболеве и Спартаке?
Да и Мурзагулов кстати не говорит, что пенальти не было, там касание было, но то как выпрашивал, вымаливал его Соболев, вот, что мерзко.
Кстати сами ветераны Спартака больше остальных возмущаются симуляциями здоровой детины, от которой наоборот должны все отскакивать.
Если мне не веришь, то тогда и Романцева шалаболом назови и других ветеранов Спартака! Ну как назовёшь?
На этом можно заканчивать комментарии к данному высказыванию ростислава, так как те, кто с смотрел матч, видели, что Кукуян не увидела данного нарушения.
На этом можно заканчивать комментарии к данному высказыванию ростислава, так как те, кто с смотрел матч, видели, что Кукуян не увидела данного нарушения.
Только слепой и заряженный мог НЕ увидеть 11-метровый за удар локтем в лицо Соболеву. Основания для пенальти были, VAR вмешался вовремя. И Кукуян сразу оценил эпизод, указав на точку. Все остальные разговоры - от лукавого.
Матч в целом был равным и ничья закономерна!
Только слепой и заряженный мог НЕ увидеть 11-метровый за удар локтем в лицо Соболеву. Основания для пенальти были, VAR вмешался вовремя. И Кукуян сразу оценил эпизод, указав на точку. Все остальные разговоры - от лукавого.
Матч в целом был равным и ничья закономерна!
Рассказов был удалён правильно, за картинное падение
игрока "Уфы" - притендента на перввого "Оскара",
а Собдолев на второго "Оскара"
Кукуян уровнял "Оскаров", а счастье для "Уфы" было так близко...
А по сути надо игрокам руки связывать за спиной,
чтобы не было конфликтов между локтями и мордами...
Рассказов был удалён правильно, за картинное падение
игрока "Уфы" - притендента на перввого "Оскара",
а Собдолев на второго "Оскара"
Кукуян уровнял "Оскаров", а счастье для "Уфы" было так близко...
А по сути надо игрокам руки связывать за спиной,
чтобы не было конфликтов между локтями и мордами...