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Мурзагулов: «Вместе с пенальти Соболеву надо было вручить „Оскар“»

вчера, 19:30
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал пенальти, которое была назначено в ворота его команды в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Оценю пенальти одной фразой: «По форме правильно, а по сути — издевательство». Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.

Что сказать, Соболев сделал свою работу — выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы. Это футбол, из таких вещей тоже состоит. Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте… Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 06:53
Романцев: Робсона было не столкнуть, а к Соболеву чуть прикоснёшься — падает. Нельзя так!
Олег Романцев: «Соболев норовит упасть при любом соприкосновении...

Романцев тоже хайпует на Соболеве и Спартаке?
Да и Мурзагулов кстати не говорит, что пенальти не было, там касание было, но то как выпрашивал, вымаливал его Соболев, вот, что мерзко.
Кстати сами ветераны Спартака больше остальных возмущаются симуляциями здоровой детины, от которой наоборот должны все отскакивать.
Если мне не веришь, то тогда и Романцева шалаболом назови и других ветеранов Спартака! Ну как назовёшь?
Zak11
Zak11
вчера в 21:59
Мирзагулова можно притянуть за такой базар. Надеюсь Спартак среагирует. Пенальти был, нечего было локтями махать. Сами виноваты, а теперь ноют что Соболь типа упал очень эффектно. Надеюсь Уфа вылетит в этом сезоне. Я очень не люблю эту команду.
valeron4321
valeron4321
вчера в 21:25
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов - судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной
На этом можно заканчивать комментарии к данному высказыванию ростислава, так как те, кто с смотрел матч, видели, что Кукуян не увидела данного нарушения.
Mikle53
Mikle53
вчера в 21:23, ред.
А что за спор?? Не болельщики ли Спартака несколько дней назад во всю кричали, что Дзюба симулянт!? В матче ЛЧ против Мальмё.."...такие пенальти не ставят!! " "..судья куплен!!!" А как у себя прилетело, так Соболев бедняга, пострадал..
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:00
Соболев, конечно, редкой мерзости человек, но пенальти стопроцентный.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 20:34
Кукуяну пожизненную бензиновую карту Лукойла
YVG
YVG
вчера в 20:21
Оскара еще рано, он не пустил слезу.
Parma1972
Parma1972
вчера в 20:17
Соболев в Спартаке превратился в нечто ныряющее, плаксливое подобие нападающего, и не оскар ему надо дать, а волшебный пендель
makkie
makkie
вчера в 20:16
Этот Мирзагулов решил хайпануть?

Только слепой и заряженный мог НЕ увидеть 11-метровый за удар локтем в лицо Соболеву. Основания для пенальти были, VAR вмешался вовремя. И Кукуян сразу оценил эпизод, указав на точку. Все остальные разговоры - от лукавого.

Матч в целом был равным и ничья закономерна!
Рязань 062
Рязань 062 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:12
лучше золотой дельфин...соболев будет первым лауреатом премии. правда жалко настоящего дельфина. сравнение с соболевым, оскорбительно для умнейшего животного...чего нельзя сказать об этом неумелом игроке
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:04
Можно сразу золотой мяч.
stachel
stachel
вчера в 19:58
Соболь - дельфин всея Руси! Даже рукаке до него, как до китайской стены.
Сп62
Сп62
вчера в 19:58
2-3 карточки можно было и не давать. Кукуян явно переборщил.
VIC2
VIC2
вчера в 19:54
Ну, конечно!
Рассказов был удалён правильно, за картинное падение
игрока "Уфы" - притендента на перввого "Оскара",
а Собдолев на второго "Оскара"
Кукуян уровнял "Оскаров", а счастье для "Уфы" было так близко...
А по сути надо игрокам руки связывать за спиной,
чтобы не было конфликтов между локтями и мордами...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:53
И все-таки самая важная вещь - которую сделал Кукуян для "Спартака" - это удаление Рассказова
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:51
А давай на ребёнке проверим, раз говоришь не упал бы.
морозз
морозз
вчера в 19:44
Это примерно как бывший бомж Спаллетти обиделся за два нуля от Спартака и не пожал руку Рую! В Уфе тоже обиженка появился!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:43
Цель оправдывает средства.
Futurista
Futurista
вчера в 19:41
Ты это Газизову расскажи, который ничего не делая в Спартаке еще и миллионы отсуживал )...вот где настоящая симуляция трудовой деятельности)...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:37
Даже если Соболев рисовал, то это не отменяет фола. Он 100% был. Не... было локтями Никитину махать. Ещё и жк заслуженную за это не получил.
shlomo
shlomo
вчера в 19:34
Ну тут мнений будет много.... как с одной стороны, так и с другой....НО...Спартак отскочил...
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