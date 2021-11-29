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Федун — о своём здоровье: «Всё хорошо, всё нормально»

вчера, 16:04

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос касательно состояния своего здоровья.

Все хорошо, все нормально.

Ранее брат Федуна рассказал, почему его родственник перестал посещать матчи московской команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:45
здоровья ему !
здоровый человек может даже ошибки исправлять !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:48
Федуна надо беречь,он же тоже народный! 😜
Strashniy
Strashniy
вчера в 17:08
Перестал посещать матчи, скорее всего, чтобы не смотреть позор.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:01
Это у него за 1 секунду состояние ухудшилось с хорошего до нормального?
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:55
Он же не на пенсию живёт.
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 16:50
Ничего страшно, Леонид Арнольдович! Отдыхайте. Мы знаем, что клуб в надёжных руках Заремы Салиховны и спокойны!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:43
Здоровье - это важно.
drug01
drug01
вчера в 16:41
Старая болезнь
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:40
Продавай Спартак и на покой...
makkie
makkie
вчера в 16:23
Отстранился от дел, ни за что не отвечает, богатеет и растёт в списке Форбс.
Не жизнь, а малина у Федуна. Лишь бы здоровье не подвело)
Futurista
Futurista
вчера в 16:20, ред.
Федун — о своём здоровье: Не дождетесь....
shlomo
shlomo
вчера в 16:19
Если не лукавит, то и нормально...
berda2003
berda2003
вчера в 16:14
Все хорошо, все нормально - идём ко дну.
Серж 129
Серж 129
вчера в 16:07
    beefs
    beefs
    вчера в 16:04
    ну и славненько...
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