Федун — о своём здоровье: «Всё хорошо, всё нормально»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос касательно состояния своего здоровья.
Все хорошо, все нормально.
Ранее брат Федуна рассказал, почему его родственник перестал посещать матчи московской команды.
Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос касательно состояния своего здоровья.
Все хорошо, все нормально.
Ранее брат Федуна рассказал, почему его родственник перестал посещать матчи московской команды.
здоровый человек может даже ошибки исправлять !
здоровый человек может даже ошибки исправлять !
Не жизнь, а малина у Федуна. Лишь бы здоровье не подвело)
Не жизнь, а малина у Федуна. Лишь бы здоровье не подвело)