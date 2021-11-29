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Червиченко: «Рангник не доработает свой контракт в МЮ и будет уволен»

вчера, 17:22

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Я думал, только в России на голову простуженные менеджеры, оказывается в Англии тоже. Я не понимаю, чем он так хорош, что «Манчестер Юнайтед» обратил внимание. Сейчас, что он сделал в «Локомотиве» – это полный провал, и как он поехал в Англию, вообще понять не могу. Я абсолютно согласен с тем, что это развод на деньги, чистый разводняк. Если в «Локомотиве» понятно, что деньги выделяют люди далёкие от футбола, то как могли вляпаться в эту историю «манкунианцы» я не совсем понял. «Манчестер Юнайтед» – эталон футбола, и как они могли повестись, это загадка просто.

Если его остальная бригада останется, ничего хорошего не выйдет. Если не начнут наглеть, то клуб можно ещё спасти, там вообще нет никакой системы. «Железнодорожники» все хуже и хуже играют, не могут вывезти пока что на багаже Николича, я даже не уверен, что они обыграют «Арсенал». Это неправильный выбор, у людей был шикарный тренер, вёл команду в Лигу чемпионов, и была хорошая битва за чемпионство. Сейчас команда становится на путь «Спартака», и они падают все ниже и ниже. Это большой развод на деньги, будто какой-то пиар-ход. Если сравнить предыдущий и нынешний «Локомотив», то я вижу только регресс. Мне кажется, он не доработает свой контракт в Англии и будет уволен.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:11
Лучше бы червь прокомментировал работу кукуяна.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:52
А вдруг у него всё получится!
kust07
kust07
вчера в 18:37
Злостные проклятия Червиченко.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:54
Неприятно, что даже иностранные специалисты, насмотревшись на местных доморощенных деятелей, стали рассматривать работу в России не как очередной этап карьеры, в которой надо добиться успеха, а как возможность заработать, не прилагая к этому особых усилий. Что касается "Манчестер Юнайтед", на мой взгляд, для Рангника это предложение, от которого просто невозможно отказаться. А добьется он там успеха или будет уволен, не стоит переживать, за Рангника я абсолютно спокоен - с голода он точно не умрет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:32
У Рангника не такой долгосрочный контракт, чтобы быть уволенным раньше срока его окончания.
протон
протон
вчера в 17:24
Получит неустойку, хороший бизнес в столь сложные времена.
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