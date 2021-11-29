Червиченко: «Рангник не доработает свой контракт в МЮ и будет уволен»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход руководителя по спорту и развитию «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед».

Я думал, только в России на голову простуженные менеджеры, оказывается в Англии тоже. Я не понимаю, чем он так хорош, что «Манчестер Юнайтед» обратил внимание. Сейчас, что он сделал в «Локомотиве» – это полный провал, и как он поехал в Англию, вообще понять не могу. Я абсолютно согласен с тем, что это развод на деньги, чистый разводняк. Если в «Локомотиве» понятно, что деньги выделяют люди далёкие от футбола, то как могли вляпаться в эту историю «манкунианцы» я не совсем понял. «Манчестер Юнайтед» – эталон футбола, и как они могли повестись, это загадка просто.

Если его остальная бригада останется, ничего хорошего не выйдет. Если не начнут наглеть, то клуб можно ещё спасти, там вообще нет никакой системы. «Железнодорожники» все хуже и хуже играют, не могут вывезти пока что на багаже Николича, я даже не уверен, что они обыграют «Арсенал». Это неправильный выбор, у людей был шикарный тренер, вёл команду в Лигу чемпионов, и была хорошая битва за чемпионство. Сейчас команда становится на путь «Спартака», и они падают все ниже и ниже. Это большой развод на деньги, будто какой-то пиар-ход. Если сравнить предыдущий и нынешний «Локомотив», то я вижу только регресс. Мне кажется, он не доработает свой контракт в Англии и будет уволен.