Сарри продлит контракт с «Лацио»

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вчера, 15:13

Наставник «Лацио» близок к продлению контракта с клубом.

Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2025 года. Нынешний договор Сарри с «Лацио» истекает летом 2023 года.

На данный момент римляне идут на восьмом месте в Серии А.