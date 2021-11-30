Сарри продлит контракт с «Лацио»

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри близок к продлению контракта с клубом.
Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2025 года. Нынешний договор Сарри с «Лацио» истекает летом 2023 года.
На данный момент римляне идут на восьмом месте в Серии А.
Наставник «Лацио» Маурицио Сарри близок к продлению контракта с клубом.
Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2025 года. Нынешний договор Сарри с «Лацио» истекает летом 2023 года.
На данный момент римляне идут на восьмом месте в Серии А.
Руководство Лацио: Отличный результат, продлеваем этого гения в очках
Руководство Лацио: Отличный результат, продлеваем этого гения в очках