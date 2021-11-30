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Сарри продлит контракт с «Лацио»

вчера, 15:13

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри близок к продлению контракта с клубом.

Новое соглашение сторон будет рассчитано до 2025 года. Нынешний договор Сарри с «Лацио» истекает летом 2023 года.

На данный момент римляне идут на восьмом месте в Серии А.

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Caniggia
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Дмитрий Климович 3
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