«Боруссия» Дортмунд удвоит зарплату Холанда, чтобы удержать его в клубе

«Боруссия» Дортмунд хочет удержать в своём составе нападающего Эрлинга Холанда.
Для этого «шмели» намерены предложить норвежцу новый контракт на улучшенных условиях. На данный момент Холанд зарабатывает 8-9 млн евро за сезон, «Боруссия» хочет увеличить заработную плату форварда до 16 млн евро.
В нынешнем сезоне Холанд провёл 11 матчей за команду из Дортмунда, записав на свой счёт 14 голов и 4 результативные передачи. По данным СМИ, норвежец склоняется к переходу в «Реал».
То что "Боруссия" хочет оставить форварда в команде здраво и логично, он играет за "Боруссию" с хорошим КПД, забивая голы, которые влияют на окончательный результат матчей... И без Холанда у "Боруссии" будут очень серьёзные проблемы на острие атаки....
Согласится ли Холанд остаться, смогут ли удержать его в команде 16 млн евро, которое предложит руководство "Боруссии"....
На мой взгляд за Холанда будет конкуренция между несколькими командами европейских топ-лиг...
Если вспомнить прошедшее трансферное окно, то с большой долей вероятности,
возможно предположить, что он сделает свой выбор на той команде, руководство которой предложит ему лучшие финансовые условия...
"Боруссия" назвала стартовую цену в 16 млн евро, кто следующий предложит больше, чем 16 млн евро....
То что "Боруссия" хочет оставить форварда в команде здраво и логично, он играет за "Боруссию" с хорошим КПД, забивая голы, которые влияют на окончательный результат матчей... И без Холанда у "Боруссии" будут очень серьёзные проблемы на острие атаки....
Согласится ли Холанд остаться, смогут ли удержать его в команде 16 млн евро, которое предложит руководство "Боруссии"....
На мой взгляд за Холанда будет конкуренция между несколькими командами европейских топ-лиг...
Если вспомнить прошедшее трансферное окно, то с большой долей вероятности,
возможно предположить, что он сделает свой выбор на той команде, руководство которой предложит ему лучшие финансовые условия...
"Боруссия" назвала стартовую цену в 16 млн евро, кто следующий предложит больше, чем 16 млн евро....