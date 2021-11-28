«Боруссия» Дортмунд удвоит зарплату Холанда, чтобы удержать его в клубе

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28 ноября 2021, 21:12

«Боруссия» Дортмунд хочет удержать в своём составе нападающего .

Для этого «шмели» намерены предложить норвежцу новый контракт на улучшенных условиях. На данный момент Холанд зарабатывает 8-9 млн евро за сезон, «Боруссия» хочет увеличить заработную плату форварда до 16 млн евро.