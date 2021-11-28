ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» Дортмунд удвоит зарплату Холанда, чтобы удержать его в клубе

28 ноября 2021, 21:12

«Боруссия» Дортмунд хочет удержать в своём составе нападающего Эрлинга Холанда.

Для этого «шмели» намерены предложить норвежцу новый контракт на улучшенных условиях. На данный момент Холанд зарабатывает 8-9 млн евро за сезон, «Боруссия» хочет увеличить заработную плату форварда до 16 млн евро.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 11 матчей за команду из Дортмунда, записав на свой счёт 14 голов и 4 результативные передачи. По данным СМИ, норвежец склоняется к переходу в «Реал».

Все новости
«Барселона» дала Дембеле 15 дней на продление контракта
Вчера, 22:56 Комментарии8
Слухи«Ювентус» предложил Бернардески новый контракт с понижением оклада
Вчера, 18:24 Комментарии12
Лапорта: «Продление контракта с Дембеле идет медленнее, чем мы хотели»
Вчера, 16:31 Комментарии4
Слухи«Уфа» собирается продлить контракт с Камиловым
Вчера, 11:31 Комментарии3
Ибрагимович: «Пришло время продлить контракт с „Миланом“»
Вчера, 08:35 Комментарии6
Гендиректор «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом Дембеле
01 декабря Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Дух Самайна
Дух Самайна
28 ноября в 23:08
Он уйдет грядущим летом
УЕСКА
УЕСКА
28 ноября в 22:05
Не поможет. Топ клубы ему еще больше предложат и помимо денег дадут возможность выигрывать трофеи. Без шансов для Боруссии. Холанда не удержать. Лучше пусть начинают подыскивать ему замену.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ David Young (раскрыть)
28 ноября в 22:03, ред.
Если игрок хочет уйти, а он захочет (зная его агента) нет смыла его держать, бомба замедленного действия на лавке, и разлад в командном духе и раздевалке
Q-J-G
Q-J-G
28 ноября в 21:43, ред.
Солидная прибавка к зарплате Холанду по новому контракту....

То что "Боруссия" хочет оставить форварда в команде здраво и логично, он играет за "Боруссию" с хорошим КПД, забивая голы, которые влияют на окончательный результат матчей... И без Холанда у "Боруссии" будут очень серьёзные проблемы на острие атаки....

Согласится ли Холанд остаться, смогут ли удержать его в команде 16 млн евро, которое предложит руководство "Боруссии"....
На мой взгляд за Холанда будет конкуренция между несколькими командами европейских топ-лиг...

Если вспомнить прошедшее трансферное окно, то с большой долей вероятности,
возможно предположить, что он сделает свой выбор на той команде, руководство которой предложит ему лучшие финансовые условия...

"Боруссия" назвала стартовую цену в 16 млн евро, кто следующий предложит больше, чем 16 млн евро....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 ноября в 21:40
"Боруссия" без Холанда и "Боруссия" с Холандом - сейчас две совершенно разные команды. Бесспорно, Эрлинг, очень важная боевая единица для "Боруссии" и она попытается удержать его всеми доступными средствами. Но самому Эрлингу необходимо перебраться в более статусный коллектив, с возможностью побороться за все возможные европейские клубные трофей, а в перспективе - и главный индивидуальный - "Золотой мяч". Играя в "Боруссии" и в сборной Норвегии это сделать достаточно проблематично. Если сам Эрлинг считает, что в "Боруссии" он достиг потолка, то надо уходить, а немецкому клубу получить максимальную прибыль с его продажи, а на эти деньги молодые игроки для усиления, думается найдутся.
neukomm
neukomm
28 ноября в 21:32
Проверим, что нужно Холланду - бабки или трофеи?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
28 ноября в 21:32
Наконец-то Боруссия решила начать копить, а не только раздавать
beefs
beefs
28 ноября в 21:29
ну что же чем то нужно жертвовать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
28 ноября в 21:28
Холанд не дурак, смысл оставаться в клубе, у которого, как бы грубо это не звучало, нет яиц, который после того, как Хуммельс и Гётце устраивали бунт с требованиями свалить в "Баварию", принимал их назад с распростертыми объятиями после того, как та от них избавлялась. Он вернется в "Дортмунд", когда уже будет не в форме, типа нынешнего Хуммельса, так позиционирует себя этот клуб.
David Young
David Young
28 ноября в 21:26
Не уверен в правильности этого решения.
протон
протон
28 ноября в 21:24
Правильное решение, Холанд погоду в игре Боруссии делает
Холанду нужно намекать что хочет уйти, еще больше повысят)
sir_Alex
sir_Alex
28 ноября в 21:17
Ему титулы нужны, пока молодой 😉
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100