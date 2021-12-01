Шесть игроков «Челси» рискуют пропустить матч против «Уотфорда»

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба перед матчем 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда».

С Лукаку всё довольно просто. Он сыграл в последнем матче и продолжил тренироваться с командой. Он готов провести больше игрового времени, и именно так обстоит ситуация в его случае.

В матче с «Уотфордом» точно не сыграют Чилуэлл, Ковачич и Канте, а также у нас есть некоторые сомнения по поводу других игроков – для оценки их участия в матче нам требуется больше времени, и мы проведем некоторые тесты перед принятием решения.

В ситуации с Рисом Джеймсом, Жоржиньо и Тимо Вернером нам придется подождать, а затем принять решение. Все они завершили вчерашнюю тренировку с командой, но относительно участия в матче этих игроков решение будет принято в последние минуты.