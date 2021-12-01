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Шесть игроков «Челси» рискуют пропустить матч против «Уотфорда»

вчера, 09:53
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба перед матчем 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Уотфорда».

С Лукаку всё довольно просто. Он сыграл в последнем матче и продолжил тренироваться с командой. Он готов провести больше игрового времени, и именно так обстоит ситуация в его случае.

В матче с «Уотфордом» точно не сыграют Чилуэлл, Ковачич и Канте, а также у нас есть некоторые сомнения по поводу других игроков – для оценки их участия в матче нам требуется больше времени, и мы проведем некоторые тесты перед принятием решения.

В ситуации с Рисом Джеймсом, Жоржиньо и Тимо Вернером нам придется подождать, а затем принять решение. Все они завершили вчерашнюю тренировку с командой, но относительно участия в матче этих игроков решение будет принято в последние минуты.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:05
Весёлый центр поля будет на матч с Уотфордом, ничего не скажешь))
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:57
Есть кому играть)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:50
У Уотфорда появляется шанс.
Cat01
Cat01
вчера в 10:01
Потери большие жаль
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:58
Такова действительность без травм не обойтись.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:57
Это потери конечно
shlomo
shlomo
вчера в 09:54
Да уж, ситуация не очень хорошая....
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