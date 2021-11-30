Агент Левандовски: «Месси – легенда. Но „Золотой мяч“ принадлежит Роберту»

Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, выразил мнение, что «Золотой мяч» должен был достаться польскому игроку, а не Лионелю Месси.
Поздравляю Месси, он потрясающий игрок, легенда футбола. Однако «Золотой мяч»-2021 не его, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовски.
Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Не удивило, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии.
Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч».
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси не стоит.
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси не стоит.