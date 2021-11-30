Агент Левандовски: «Месси – легенда. Но „Золотой мяч“ принадлежит Роберту»

Пини Захави, агент форварда «Баварии» , выразил мнение, что «Золотой мяч» должен был достаться польскому игроку, а не .

Поздравляю Месси, он потрясающий игрок, легенда футбола. Однако «Золотой мяч»-2021 не его, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовски.

Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Не удивило, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии.

Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч».