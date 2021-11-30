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Агент Левандовски: «Месси – легенда. Но „Золотой мяч“ принадлежит Роберту»

вчера, 17:04

Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, выразил мнение, что «Золотой мяч» должен был достаться польскому игроку, а не Лионелю Месси.

Поздравляю Месси, он потрясающий игрок, легенда футбола. Однако «Золотой мяч»-2021 не его, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовски.

Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Не удивило, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии.

Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч».

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Все комментарии
Johnes
Johnes
сегодня в 06:50
Эти мудовые рыдания еще долго будут раздаваться от разных обиженных и обделенных. Все пройдёт, пена осядет, а счет, как говорится, останется на табло.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 02:27
списочек кто за кого голосовал в студию
Навзир
Навзир
сегодня в 01:11
Ожидания Пини и мини, это их проблемы,как сказал классик.😃
zim289
zim289 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 20:41
Конкурс уесосов, какой-то🤮
sash71
sash71 ответ karnager (раскрыть)
вчера в 19:17
Ваш комментарий, а точнее заявление, беспочвенны....значит пустые. Постарайтесь вникнуть в суть, если оно вам надо, а после кидайтесь умными фразами.
Alhunah
Alhunah
вчера в 19:14
Тогда уж не Роберту а Кариму
David Young
David Young ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 19:10
Я про то что прекрасно разбираются - для меня это далеко не факт что так. Кто-то из голосовавших наверняка прекрасно разбирается, но далеко не все, на мой взгляд. При этом следует отметить что определить кто как разбирается очень трудная задача.
karnager
karnager ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 19:09
    sash71
    sash71 ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Капитаны команд по вашему не футбольные люди ?
    David Young
    David Young ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 18:56
    "Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются."

    А я не уверен.
    протон
    протон
    вчера в 18:53
    "Золотой мяч принадлежит Роберту Левандовскому". (с) - это мнение агента Левандовского, но он забыл добавить, что Золотой Мяч принадлежит Левандовскому за 2019/20 год.
    sash71
    sash71
    вчера в 18:53
    Господа...ещё раз опишу процедуру вручения ЗМ.
    Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
    Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси не стоит.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 18:50
    За 2020 год да, но все вопросы к организаторам и Баварии, которая не захотела поднимать кипишь и впрягаться за Левандовски.
    За 2021 не заслужил
    feris1
    feris1
    вчера в 17:56
    Такого позорища мир ещё не видел.
    Футбольные чинуши отдали ЗМ гному зная что он больше не будет на него претендовать.
    Поэтому всеми правдами и неправдами подсуетились оставив в очередной раз поляка без главной футбольной награды которую он заслужил.
    Отдав незаслуженно её аргентинскому недомерку.
    Теперь гномские персофаны просто в экстазе от этого беспредела(
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 17:53
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, за кого проголосовал бы в борьбе за «Золотой мяч».

    «Сначала я бы проголосовал за Бензема, второй – Винисиус, а третий – Модрич.

    Карло плевать хотел на достижения Левандовски.
    Кроос тоже ставит на первое место Карима.
    Ну и где все эти честные футбольные мужья?)
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:25
    Мнение агента Левандовски мало кому интересно.
    RoArt
    RoArt
    вчера в 17:21
    Леве надо было стукнуть карлана и забрать мяч прямо на церемонии!
    Убогий карлик нечего бы сделать не смог!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:11, ред.
    Роберта не ограбили...его тихо обокрали...

    beefs
    beefs
    вчера в 17:08
    трудно ему что то возразить...
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