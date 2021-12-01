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«В метро в меня не бросают помидоры». Карпин — о поддержке фанатов

вчера, 08:42

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к себе болельщиков национальный команды:

Честно, я вчера был в метро, люди подходили. Если бы не поддерживали, не подошли бы — это нормально. В метро в меня не бросают помидоры.

Я себе запретил читать комментарии.

В полуфинале стыковых матчей сборная России встретится с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина поборется путевку на ЧМ-2022 с Чехией или Швецией.

Полуфинальные стыковые игры пройдут 24 марта 2022 года, финал — 29 марта.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:43, ред.
Есть такой редкий сорт...

adekvat
adekvat
вчера в 16:41
Никто не ожидал тебя там встретить, а то бы подготовились, и запаслись бы помидорами и яйцами. Лучше одевай маску в метро, а то в следующий раз не прокатит.
протон
протон
вчера в 13:01
Представить Черчесова в метро.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:49
Слишком накладно теперь помидорами разбрасываться.
shur
shur
вчера в 09:58
...понятное дело, в Москве каждый второй спартач ...!!! Здоровья Карпуше!!!
Землянин
Землянин ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 09:45
Быстрее, чем на такси и безопаснее 🤗
ZenCh
ZenCh
вчера в 09:38
Жаль, что Валерий не понимает, если сказал, что не хочешь дальше готовить сборную - уходи. Нечего Киркорова изображать - я уйду, но не уйду. Теперь к нему уважения нет, выглядит он после этого как временщик на 1-2 ближайших матча.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:12
Молодец Валера, вышел в народ, так сказать. И вовсе не за что в него бросать помидоры, хотя бы только за то, что он предельно честен и откровенен. А вот кого надо было затолкать в метро на линчевание, так это лысого чёрта после Евро и его маразматической прессухи.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:08
Так вроде опять запрет на турецкие помидорки
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:57
Пока не бросают.
beefs
beefs
вчера в 08:54
ну это уже радостная новость...
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:52
Валера дерзай
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:51
Любит он себя.
МапС
МапС ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 08:51, ред.
И попал бы в отделение на составление протокола об административном нарушении. Валяй!
Хакеры камеры в метро не отключат.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:50
Карпин провоцирует негатив, чтобы уйти перед стыками.
МапС
МапС
вчера в 08:47
Валера красавчег!
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:46
Я бы бросил.
ДСА
ДСА
вчера в 08:45
Чего он вообще в метро пошел? Ему же прохода не дают, все его знают.
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