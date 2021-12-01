«В метро в меня не бросают помидоры». Карпин — о поддержке фанатов

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к себе болельщиков национальный команды:
Честно, я вчера был в метро, люди подходили. Если бы не поддерживали, не подошли бы — это нормально. В метро в меня не бросают помидоры.
Я себе запретил читать комментарии.
В полуфинале стыковых матчей сборная России встретится с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина поборется путевку на ЧМ-2022 с Чехией или Швецией.
Полуфинальные стыковые игры пройдут 24 марта 2022 года, финал — 29 марта.
Хакеры камеры в метро не отключат.
Хакеры камеры в метро не отключат.