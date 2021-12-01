Карпин: «„Золотой мяч“ должен был получить Левандовски»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался касательно вручения награды «Золотой мяч» в этом году:
Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски. Исходя из его игры в этом году, с ним рядом никого не было.
В начале текущей недели Месси в седьмой раз в карьере получил «Золотой мяч». Вторым по итогам голосования стал Роберт Левандовски.
Решение присудить "Золотой мяч" Месси
в этом году является крайне НЕСПРАВЕДЛИВЫМ.
За Роберта Левандовски!
Решение присудить "Золотой мяч" Месси
в этом году является крайне НЕСПРАВЕДЛИВЫМ.
За Роберта Левандовски!
Чё вы все набросились на Месси?!!!!!!!!!!!!Его что ли вина,что в 2020 отменили награждение?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пусть ЗМ дают Лёвы за 2020,задним числом!!!!!!!!!!!!!!!!!Какие вопросы к Месси то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чё вы все набросились на Месси?!!!!!!!!!!!!Его что ли вина,что в 2020 отменили награждение?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пусть ЗМ дают Лёвы за 2020,задним числом!!!!!!!!!!!!!!!!!Какие вопросы к Месси то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как у Месси поднимаются руки на его получение.
Как у Месси поднимаются руки на его получение.