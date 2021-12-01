Карпин: «„Золотой мяч“ должен был получить Левандовски»

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вчера, 09:07

Главный тренер сборной России высказался касательно вручения награды «Золотой мяч» в этом году:

Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски. Исходя из его игры в этом году, с ним рядом никого не было.

В начале текущей недели Месси в седьмой раз в карьере получил «Золотой мяч». Вторым по итогам голосования стал .