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Карпин: «„Золотой мяч“ должен был получить Левандовски»

вчера, 09:07

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался касательно вручения награды «Золотой мяч» в этом году:

Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски. Исходя из его игры в этом году, с ним рядом никого не было.

В начале текущей недели Месси в седьмой раз в карьере получил «Золотой мяч». Вторым по итогам голосования стал Роберт Левандовски.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:16
Валера прав на всё 100!
Решение присудить "Золотой мяч" Месси
в этом году является крайне НЕСПРАВЕДЛИВЫМ.
За Роберта Левандовски!
протон
протон
вчера в 13:02
В такой ситуации давать месси это неправильно
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 12:12
Успокойся
Vave666
Vave666 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 11:11, ред.
ЗМ даётся Месси независимо от того какие достижения! Хоть личные хоть командные...по ситуации
амурец
амурец
вчера в 10:48
и это не единственное мнение
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 10:02
У тебя всегда восклицательных знаков больше чем букв?
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 09:46
Обьективных причин,Карпин так и не привел!!!!!!!!!!!!А обьективно,тот же Лёва ,в 2021 ни с Баварией ни с Польшей,ничего не добился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Месси взял КА!!!!!!!!!!!!Жоржиньо взял ЛЧ и ЧЕ,но лично он ничего ни сделал для этого-это были командные победы,а ЗМ выдается за индивидуальные достижения!!!!!!!!!!!!!!!!!

Чё вы все набросились на Месси?!!!!!!!!!!!!Его что ли вина,что в 2020 отменили награждение?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пусть ЗМ дают Лёвы за 2020,задним числом!!!!!!!!!!!!!!!!!Какие вопросы к Месси то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elliada
Elliada
вчера в 09:32
И как это France Football не прислушались к этому авторитетному и известному всему миру тренеру?
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:28
Золотой мяч должен был получить Черчесов
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:25
Карпин: «„Золотой мяч“ должен был получить Дзюба».
1bear
1bear
вчера в 09:21
согласен с Валерой - за что гному дали ??? - позорище
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:17
Золотой мяч потерял свою ценность.
Как у Месси поднимаются руки на его получение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:17
Один гном ходит и сам себе радуется левому трофею.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:09
Во всяком случае не Месси.
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