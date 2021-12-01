Сёмин: «Справедливо, если Левандовски получит „Золотой мяч“ за 2020 год»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал идею вручить «Золотой мяч» за 2020 год нападающему «Баварии» .

Если Левандовскому вручат «Золотой мяч» за 2020 год, то это хорошо и справедливо. Каждый год Роберт добивается очень больших успехов: как индивидуальных, так и командных. Он заслуживает получить награду, но от нас, к сожалению, ничего не зависит.