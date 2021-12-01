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Сёмин: «Справедливо, если Левандовски получит „Золотой мяч“ за 2020 год»

вчера, 14:45

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею вручить «Золотой мяч» за 2020 год нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

Если Левандовскому вручат «Золотой мяч» за 2020 год, то это хорошо и справедливо. Каждый год Роберт добивается очень больших успехов: как индивидуальных, так и командных. Он заслуживает получить награду, но от нас, к сожалению, ничего не зависит.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:29
Было бы неплохо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:20
Если все же Роберт получит ЗМ за прошлый год - это будет более чем справедливо. Он и в этом то сезоне был одним из лучших , но награда вручена и ничего уже не изменить. Будем надеяться , что France Football все признает свою ошибку и вручит парню законный ЗМ.
Ждем окончательного решения этого вопроса.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:19
Справедливо если предложат а Левандовски демонстративно откажется.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:17
Мой Отец умер перед финалом, и я даже не анализировал игры - просто поставил. Взгляните на выигрыш за день до финала, Мой Отец был тогда еще жив.

В прошлом месяце меня неоднократно мешали, чтобы я не выиграл в ноябре, но это даже мотивировало меня. Смерть моего Отца причинила мне боль. Разозлили меня, и я в ответ написал то, что не является моей сущностью. Спровоцировали меня, а я поддался (моя вина). В этом месяце я не буду активен.

Поздравляю Игоря от всей души.
beefs
beefs
вчера в 15:16
хороша ложка к обеду...
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:00
Добрый день.

Этого мы не в праве сделать.

Отменять ставки могут только сами пользователи через раздел Мои ставки до истечении временного лимита.
протон
протон
вчера в 14:55
Отдайте сразу месси за 100 лет вперёд и все.
протон
протон
вчера в 14:54
почему нельзя все делать по человечки, а не ходить вокруг до окола
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:48
Конечно. Лучше поздно чем никогда.
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