Сёмин: «Справедливо, если Левандовски получит „Золотой мяч“ за 2020 год»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею вручить «Золотой мяч» за 2020 год нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.
Если Левандовскому вручат «Золотой мяч» за 2020 год, то это хорошо и справедливо. Каждый год Роберт добивается очень больших успехов: как индивидуальных, так и командных. Он заслуживает получить награду, но от нас, к сожалению, ничего не зависит.
Ждем окончательного решения этого вопроса.
Всем здоровья.
Ждем окончательного решения этого вопроса.
Всем здоровья.
В прошлом месяце меня неоднократно мешали, чтобы я не выиграл в ноябре, но это даже мотивировало меня. Смерть моего Отца причинила мне боль. Разозлили меня, и я в ответ написал то, что не является моей сущностью. Спровоцировали меня, а я поддался (моя вина). В этом месяце я не буду активен.
Поздравляю Игоря от всей души.
В прошлом месяце меня неоднократно мешали, чтобы я не выиграл в ноябре, но это даже мотивировало меня. Смерть моего Отца причинила мне боль. Разозлили меня, и я в ответ написал то, что не является моей сущностью. Спровоцировали меня, а я поддался (моя вина). В этом месяце я не буду активен.
Поздравляю Игоря от всей души.
Этого мы не в праве сделать.
Отменять ставки могут только сами пользователи через раздел Мои ставки до истечении временного лимита.
Этого мы не в праве сделать.
Отменять ставки могут только сами пользователи через раздел Мои ставки до истечении временного лимита.