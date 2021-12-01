ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ненахов: «Мечтаю играть за „Реал“»

вчера, 16:04

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился планами на будущее.

Через пять лет вижу себя в европейском чемпионате и основным футболистом сборной России. Мечтаю играть за мадридский «Реал».

Интерес со стороны «Спартака» был. Не знаю, что не срослось. Но и сам не был готов к переходу — мне нужно было еще полсезона, чтобы адаптироваться к Премьер-Лиге.

Все новости
«Мо отправляет фанатов домой уже спустя 20 минут». Ловрен — о голе Салаха
Сегодня, 00:37 Комментарии7
Семак: «Бросить камень в сторону Месси у меня язык не повернётся»
Вчера, 15:01 Комментарии14
Сёмин: «Справедливо, если Левандовски получит „Золотой мяч“ за 2020 год»
Вчера, 14:45 Комментарии9
Карпин: «„Золотой мяч“ должен был получить Левандовски»
Вчера, 09:07 Комментарии14
«В метро в меня не бросают помидоры». Карпин — о поддержке фанатов
Вчера, 08:42 Комментарии18
Карпин: «Наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть»
30 ноября Комментарии40
Сортировать
Все комментарии
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 17:53
У него даже фамилия говорит за бея «не НАХов»
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:32
Был в России один игрок, собирался поиграть в "Ювентусе" - уже завершил карьеру. Путь тернист, цель почти недостижима.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:26
Ему нужно искать Реал попроще.
Futurista
Futurista
вчера в 16:28
Не 3 ов)...
beefs
beefs
вчера в 16:21
эх мечты, мечты где ваша сладость..
makkie
makkie
вчера в 16:19
Игрок достаточно среднего уровня.
Понятно было, почему Николич даже не выпускал Ненахова в составе. Сейчас стал больше выходить, но на его фланге постоянно пожары, а сам игрок любит хватать карточки. С Лацио тренерскому штабу даже пришлось из-за этого заменить Ненахова на 28 минуте. Иначе схватил бы удаление уже в первом тайме.

Мой прогноз: не закрепится даже в Локо, сборная России ему не светит, а уж Реал и Европа - это вообще несбыточные мечты. Максимум Ахмат или Химки.
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:19
😆😅🤣😂
Плейстейшен 5 тебе в помощь
🖥️⌨️
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:07
Губа не дура.
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:06
Приносим соболезнования.

Всего доброго, надеюсь что Вы сможете мужественно пройти через этот очень тяжёлый этап жизни.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:06
Болтать вы все горазды.
протон
протон
вчера в 16:05, ред.
Если стремится к мечте, у неё есть свойство сбываться, но для этого надо очень много и упорно работать, удачи в реализации задуманного! И не раздуваться при получении больших денег как некоторые в РПЛ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100