Ненахов: «Мечтаю играть за „Реал“»

Защитник «Локомотива» поделился планами на будущее.

Через пять лет вижу себя в европейском чемпионате и основным футболистом сборной России. Мечтаю играть за мадридский «Реал».

Интерес со стороны «Спартака» был. Не знаю, что не срослось. Но и сам не был готов к переходу — мне нужно было еще полсезона, чтобы адаптироваться к Премьер-Лиге.