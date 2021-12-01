Ненахов: «Мечтаю играть за „Реал“»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился планами на будущее.
Через пять лет вижу себя в европейском чемпионате и основным футболистом сборной России. Мечтаю играть за мадридский «Реал».
Интерес со стороны «Спартака» был. Не знаю, что не срослось. Но и сам не был готов к переходу — мне нужно было еще полсезона, чтобы адаптироваться к Премьер-Лиге.
Понятно было, почему Николич даже не выпускал Ненахова в составе. Сейчас стал больше выходить, но на его фланге постоянно пожары, а сам игрок любит хватать карточки. С Лацио тренерскому штабу даже пришлось из-за этого заменить Ненахова на 28 минуте. Иначе схватил бы удаление уже в первом тайме.
Мой прогноз: не закрепится даже в Локо, сборная России ему не светит, а уж Реал и Европа - это вообще несбыточные мечты. Максимум Ахмат или Химки.
Понятно было, почему Николич даже не выпускал Ненахова в составе. Сейчас стал больше выходить, но на его фланге постоянно пожары, а сам игрок любит хватать карточки. С Лацио тренерскому штабу даже пришлось из-за этого заменить Ненахова на 28 минуте. Иначе схватил бы удаление уже в первом тайме.
Мой прогноз: не закрепится даже в Локо, сборная России ему не светит, а уж Реал и Европа - это вообще несбыточные мечты. Максимум Ахмат или Химки.