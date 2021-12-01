Семак: «Бросить камень в сторону Месси у меня язык не повернётся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, справедливо ли форвард ПСЖ Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» в этом году.
Что касается календарного года, то вторая его часть не самая удачная для Месси. Левандовски демонстрировал более стабильный уровень. Но надо понимать, что Левандовски с точки зрения его результатов и качества — это, безусловно, лучший игрок на данный момент. Месси — уникальный футболист. И, естественно, все привыкли, что он получает награды. И тот короткий период, который он не так ярко играл, возможно, ввел в заблуждение.
Я бы только порадовался за Левандовского, если бы он выиграл «Золотой мяч». Думаю, 100% он его заслужил. Но бросить камень в сторону Месси у меня тоже язык никогда не повернется
Достаточно на его статистику посмотреть в Барсе. И матчи, где Месси в одиночку мог решить судьбу поединка. Но болельщики Реала этого не замечают )))
Достаточно на его статистику посмотреть в Барсе. И матчи, где Месси в одиночку мог решить судьбу поединка. Но болельщики Реала этого не замечают )))
Правда совсем в другом !
Правда совсем в другом !
Ты настоящий и в этом твоя сила и твоё огромное Сердце !!! Будь СЧАСТЛИВ !!! ВСЕМ ДОБРА !!! 👍✊🙋♂️
Ты настоящий и в этом твоя сила и твоё огромное Сердце !!! Будь СЧАСТЛИВ !!! ВСЕМ ДОБРА !!! 👍✊🙋♂️