Семак: «Бросить камень в сторону Месси у меня язык не повернётся»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о том, справедливо ли форвард ПСЖ выиграл «Золотой мяч» в этом году.

Что касается календарного года, то вторая его часть не самая удачная для Месси. Левандовски демонстрировал более стабильный уровень. Но надо понимать, что Левандовски с точки зрения его результатов и качества — это, безусловно, лучший игрок на данный момент. Месси — уникальный футболист. И, естественно, все привыкли, что он получает награды. И тот короткий период, который он не так ярко играл, возможно, ввел в заблуждение.

Я бы только порадовался за Левандовского, если бы он выиграл «Золотой мяч». Думаю, 100% он его заслужил. Но бросить камень в сторону Месси у меня тоже язык никогда не повернется