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Семак: «Бросить камень в сторону Месси у меня язык не повернётся»

вчера, 15:01

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, справедливо ли форвард ПСЖ Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» в этом году.

Что касается календарного года, то вторая его часть не самая удачная для Месси. Левандовски демонстрировал более стабильный уровень. Но надо понимать, что Левандовски с точки зрения его результатов и качества — это, безусловно, лучший игрок на данный момент. Месси — уникальный футболист. И, естественно, все привыкли, что он получает награды. И тот короткий период, который он не так ярко играл, возможно, ввел в заблуждение.

Я бы только порадовался за Левандовского, если бы он выиграл «Золотой мяч». Думаю, 100% он его заслужил. Но бросить камень в сторону Месси у меня тоже язык никогда не повернется

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 18:13
Камни руками бросают
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 16:39
Как то витеевато Семак выразился. Суп с укропом и сельдереем рисует образы камня на языке. Но и тут Семак осторожен, понимает что не докинет.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:20
У тебя личная неприязнь к Месси?
Достаточно на его статистику посмотреть в Барсе. И матчи, где Месси в одиночку мог решить судьбу поединка. Но болельщики Реала этого не замечают )))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:59
Кого интересует твое мнение?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:52
Левандовски за 2020 дадут, а Месси получил за 2021. Всем по заслугам!
kust07
kust07
вчера в 15:51
Грамотно сказал. Наверное можно присоединиться к его словам
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:46
Когда одними овощами питаешься,только языком и остается камни бросать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:40
Ну всё,отстаньте от Месси,надоели!
Cat01
Cat01
вчера в 15:36
Бросать не надо а сказать можно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:30
Никто не может словесно обьяснить в чём уникальность карлика.
протон
протон
вчера в 15:18
Семак вроде и сам играл за ПСЖ
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:11
Никто не заставляет бросаться камнями .
Правда совсем в другом !
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:09
Дружище, от души благодарю тебя за Всё !!!
Ты настоящий и в этом твоя сила и твоё огромное Сердце !!! Будь СЧАСТЛИВ !!! ВСЕМ ДОБРА !!! 👍✊🙋‍♂️
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:04
Роберт за 20ый год должен получить
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