«Зенит» проведёт яркое шоу перед матчем с «Челси».

Петербургский «Зенит» разместил на своём сайте объявление о развлекательной программе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
«Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА всех гостей „Газпром Арены“ ждет яркое предматчевое шоу и специальный „Фан-Променад“ в английском стиле: викторина от Шерлока Холмса и хиты группы Queen на главной сцене, детское путешествие в Хогвартс, чаепитие с безумным шляпником и турниры по шахматам и крокету. Полная программа английских развлечений будет опубликована дополнительно» — сообщает официальный сайт клуба.
Российский клуб идёт на третьем месте в группе и досрочно обеспечил себе выход в Лигу Европы.
Окей, буду иметь в виду.
Мы сами в телеграмме зависаем. Тоже присоединяйся)
Окей, буду иметь в виду.
Мы сами в телеграмме зависаем. Тоже присоединяйся)
Если захочешь пообщаться, будем рады твоей компании. Там тоже устраиваем конкурсы прогнозы и есть большая компания адекватных ребят, с кем можно пообщаться.
Если захочешь пообщаться, будем рады твоей компании. Там тоже устраиваем конкурсы прогнозы и есть большая компания адекватных ребят, с кем можно пообщаться.
Многие арены используют не только по прямому назначению...
Многие арены используют не только по прямому назначению...
Вместо Хогвардсов и Променадов лучше бы были цифры на табло...1:0... и этого было бы достаточно...для послематчевого народного гулянья и без Шерлоков Холмсов....
Вместо Хогвардсов и Променадов лучше бы были цифры на табло...1:0... и этого было бы достаточно...для послематчевого народного гулянья и без Шерлоков Холмсов....
Добавили бы ещё сценку "Буратино в поле чудес", а для тем, кто 18+ 71ливая смаковница".
Ох уж этот Зенит. Впереди планеты всей.
Добавили бы ещё сценку "Буратино в поле чудес", а для тем, кто 18+ 71ливая смаковница".
Ох уж этот Зенит. Впереди планеты всей.
Это называется, - Пир во время чумы !
А это после матча Зенит - Челси !
Это называется, - Пир во время чумы !
А это после матча Зенит - Челси !
не могут без видоса Дзюбы к сврим портнерам по коичке пристать....
не могут без видоса Дзюбы к сврим портнерам по коичке пристать....