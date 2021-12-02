«Зенит» проведёт яркое шоу перед матчем с «Челси».

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вчера, 18:56

Петербургский «Зенит» разместил на своём сайте объявление о развлекательной программе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА всех гостей „Газпром Арены“ ждет яркое предматчевое шоу и специальный „Фан-Променад“ в английском стиле: викторина от Шерлока Холмса и хиты группы Queen на главной сцене, детское путешествие в Хогвартс, чаепитие с безумным шляпником и турниры по шахматам и крокету. Полная программа английских развлечений будет опубликована дополнительно» — сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб идёт на третьем месте в группе и досрочно обеспечил себе выход в Лигу Европы.