ГлавнаяНовостиМероприятияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» проведёт яркое шоу перед матчем с «Челси»

вчера, 18:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси08.12.2021 в 20:45 Не начался

Петербургский «Зенит» разместил на своём сайте объявление о развлекательной программе перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА всех гостей „Газпром Арены“ ждет яркое предматчевое шоу и специальный „Фан-Променад“ в английском стиле: викторина от Шерлока Холмса и хиты группы Queen на главной сцене, детское путешествие в Хогвартс, чаепитие с безумным шляпником и турниры по шахматам и крокету. Полная программа английских развлечений будет опубликована дополнительно» — сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб идёт на третьем месте в группе и досрочно обеспечил себе выход в Лигу Европы.

Все новости
Зенит
Источник: ФК "Зенит"
Месси представил «Золотой мяч» болельщикам
01 декабря ФотоКомментарии16
Глебов — о встрече с Карпиным: «Всё, что там обсуждалось — осталось там»
30 ноября Комментарии2
Месси представит фанатам «Золотой мяч» перед матчем с «Ниццей»
30 ноября Комментарии10
«Наполи» хочет провести матч с Аргентиной в память о Диего Марадоне
30 ноября Комментарии3
«Нижний Новгород» посетил Мариинский театр перед матчем с «Зенитом»
18 ноября ФотоКомментарии24
СлухиГвардиола посетит презентацию Хави в «Барселоне»
08 ноября Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 11:33
Привет, Майк!

Окей, буду иметь в виду.
Мы сами в телеграмме зависаем. Тоже присоединяйся)
Roger Young
Roger Young ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:11
Макс, привет! Лиги прогнозов теперь закрыты. Если что, мы переехали на сайт стратегиум.ру в раздел спорт. Там уже spartakadekvat , Леха Рубиновый, Тостао.

Если захочешь пообщаться, будем рады твоей компании. Там тоже устраиваем конкурсы прогнозы и есть большая компания адекватных ребят, с кем можно пообщаться.
4RT
4RT
сегодня в 00:00
Английская чайная церемония на примусе
memphis
memphis
вчера в 23:00
А видео с Дзюбой в 3d? А песни шляпы про зеленоглазое такси? А шоу бакланов под гимн ЛЧ? А битва на стульях с аниматором Сашей К.? Ну или хотя бы вручение золотого костыля Малкому?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:38
почему бы и нет? понятно что старое футбольное общество такое не одобряет, им бы только в подземных переходах стенку на стенку как в 90-х. Матч особо не решающий, и следующий матч Зенит в ЛЧ проведет только почти через год, на последок можно устроить праздник в стиле Лиги чемпионов, тем более приезжает нынешний обладатель кубка.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:03
Зачем? Яркое шоу будет В матче с Челси
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:05
Проведёт яркое шоу? Зачем?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:00
В результате выйдет молодёжный состав и проиграет 0:12. (((
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Зря напраслину возводишь...
Многие арены используют не только по прямому назначению...
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:26
Наш чемпиен и гигимон с газтрубой и есть главное шапито в Европе.
LOpp
LOpp
вчера в 20:21
Прям не футбольный стадион, а шапито
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
Это не ярмарка...а Футбол....

Вместо Хогвардсов и Променадов лучше бы были цифры на табло...1:0... и этого было бы достаточно...для послематчевого народного гулянья и без Шерлоков Холмсов....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:17
"Чаепитие с безумным шляпником"..). Не мушкетёр ли "чаи" гонять будет?).
Добавили бы ещё сценку "Буратино в поле чудес", а для тем, кто 18+ 71ливая смаковница".
Ох уж этот Зенит. Впереди планеты всей.
Futurista
Futurista ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 20:10
У Николая II императора тоже родня была в Англии...что то это ему не помогло...
pomor45
pomor45
вчера в 20:08
Сценариев предложено много. Посмотрим, что будет в оригинале.
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:05
А что еще остаётся? Только запомниться ярким шоу в этой ЛЧ.
Kolenok
Kolenok ответ beefs (раскрыть)
вчера в 20:04
А зачем по русски,там у многих наверху Англия в приоритете! Родня вся там.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03
Умеют смешить в Питере! А после шоу будет другое :"Громкий пук".
1bear
1bear
вчера в 19:59
пусть лучше достойно сыграют - кому нужно это псевдовеселье?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59
«Зенит» проведёт яркое шоу перед матчем с «Челси».
Это называется, - Пир во время чумы !

А это после матча Зенит - Челси !
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:55
Зачем так пафосно транжирить народные деньги перед очередным позором на поле? Или поражение от Челси уже значения не имеет, так как Зенит и так перевыполнил задачу в группе - обошел могучий Мальмё? А ведь задачи любого выхода из группы, как всегда. не стояло. В связи с этим грандиозный пир? Налейте там Боярскому, чтобы он очередную пургу про победителя межпланетного футбольного турнира, Зенит, прогнал.
E5 E5
E5 E5
вчера в 19:47
О....сколько озабоченных на страничке....
не могут без видоса Дзюбы к сврим портнерам по коичке пристать....
112910415
112910415
вчера в 19:45
ну, если им надо ...
Мишима
Мишима ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:42
Ахахаха)))в голос
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:42
Чем бы дитя не тешилось,лишь бы выигрывало! Удачи Зениту!
Futurista
Futurista
вчера в 19:40
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 19:38
а публичное 74во рукоблуда будет?
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:37
Типа, что бы хоть что-то хорошее болельщики запомнили, а не убогую игру Зенита и поражение.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:35
Пусть лучше Зенит попробует яркую игру показать в матче с Челси а не такой трусливый футбол какой был в Швеции.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:32
Англосаксов в автозаки?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100