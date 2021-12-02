«Акрон» поменяет тренерский штаб

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вчера, 22:27

и остальные члены тренерского штаба тольяттинского «Акрона», скорее всего, покинут команду.

Формально молдавский тренер из-за отсутствия лицензии Pro числился старшим тренером, но де-факто он руководит командой с октября прошлого года. Заявленный главным тренером тоже уйдет из команды в этом случае.

В четверг у президента «Акрона» Павла Морозова должна состояться беседа с Пикущаком, после которой ситуация окончательно прояснится.

По слухам, дальнейшую спортивную стратегию коллектива будет определять недавно назначенный спортивным директором «сталеваров» шотландский специалист Крис Докерти, ранее работавший в «Хайдуке» и китайских командах. Он же предложит кандидатуру нового наставника, которым с большой долей вероятности станет иностранец.