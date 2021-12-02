«Акрон» поменяет тренерский штаб

Игорь Пикущак и остальные члены тренерского штаба тольяттинского «Акрона», скорее всего, покинут команду.
Формально молдавский тренер из-за отсутствия лицензии Pro числился старшим тренером, но де-факто он руководит командой с октября прошлого года. Заявленный главным тренером Владимир Жапалэу тоже уйдет из команды в этом случае.
В четверг у президента «Акрона» Павла Морозова должна состояться беседа с Пикущаком, после которой ситуация окончательно прояснится.
По слухам, дальнейшую спортивную стратегию коллектива будет определять недавно назначенный спортивным директором «сталеваров» шотландский специалист Крис Докерти, ранее работавший в «Хайдуке» и китайских командах. Он же предложит кандидатуру нового наставника, которым с большой долей вероятности станет иностранец.
«Акрон» занимает 8-е место в ФНЛ, на 7 очков отставая от зоны стыковых матчей.
Таких клубов в стране мало, а должно быть гораздо больше.
Акрон- крупный металлургический комплекс, так что за баблом дело не станет,
а Морозов- мужичок покруче Галицкого.
Удачи им.
Таких клубов в стране мало, а должно быть гораздо больше.
Акрон- крупный металлургический комплекс, так что за баблом дело не станет,
а Морозов- мужичок покруче Галицкого.
Удачи им.