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«Акрон» поменяет тренерский штаб

вчера, 22:27

Игорь Пикущак и остальные члены тренерского штаба тольяттинского «Акрона», скорее всего, покинут команду.

Формально молдавский тренер из-за отсутствия лицензии Pro числился старшим тренером, но де-факто он руководит командой с октября прошлого года. Заявленный главным тренером Владимир Жапалэу тоже уйдет из команды в этом случае.

В четверг у президента «Акрона» Павла Морозова должна состояться беседа с Пикущаком, после которой ситуация окончательно прояснится.

По слухам, дальнейшую спортивную стратегию коллектива будет определять недавно назначенный спортивным директором «сталеваров» шотландский специалист Крис Докерти, ранее работавший в «Хайдуке» и китайских командах. Он же предложит кандидатуру нового наставника, которым с большой долей вероятности станет иностранец.

«Акрон» занимает 8-е место в ФНЛ, на 7 очков отставая от зоны стыковых матчей.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:53
Как бы это их дело, но, на мой взгляд, нынешний ТШ справляется...
баск
баск
вчера в 23:32
Ну и молодцы ребятишки, пусть развиваются.
Таких клубов в стране мало, а должно быть гораздо больше.

Акрон- крупный металлургический комплекс, так что за баблом дело не станет,
а Морозов- мужичок покруче Галицкого.
Удачи им.
memphis
memphis
вчера в 22:57
Акрон, как и Краснодар - клубы здорового человека, а не как Зенит - только трата бюджетных средств под видом частного бизнеса
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:51
немцы шотландцы((( куйня короче
Cat01
Cat01
вчера в 22:51
Может на удачу
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:39
это вообще кто и зачем эта новость
beefs
beefs
вчера в 22:32
все правильно - новая метла по своему метет...
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