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Шалимов может быть уволен из «Урала»

вчера, 20:32

«Урал» в ближайшее время может отправить главного тренера Игоря Шалимова в отставку. Занять этот пост может Кирилл Новиков.

Игорь Шалимов тренирует «Урал» с 10 августа 2021 года. Екатеринбуржцы после 16 поединков чемпионата набрали 13 баллов и занимают 16-е место в РПЛ.

Ближайшую игру «Урал» проведет 4 декабря на выезде против «Локомотива».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:46
ничего не испортил, пусть работает
Bolshoy
Bolshoy ответ Рязань 062 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Жму вам руку!!! Проклятье на нем за Садырина будет вечно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:47
Пусть доработает!
Capral
Capral
вчера в 21:34
Шалимов, Новиков, Хохлов. Даже не знаю, кто из них хуже.... Пожалуй, только кобелев.
beefs
beefs
вчера в 21:30
ох, Шалимов, и там не приглянулся...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:12, ред.
До зимней паузы осталось два тура, после окончания которых можно будет делать промежуточные выводы и принимать решения и делать прогнозы, строить планы на вторую половину чемпионата, а пока пусть работает
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:00
Меняйте кого угодно и сколько угодно, но пока в клубе не будет достаточно денег для приобретения добротных игроков толку не будет.
баск
баск
вчера в 20:59
Ну и зачем это?

Шалимов пришёл совсем недавно, Урал с ним как раз начал голову поднимать,
4 тура не проигрывает.
Да, это всего лишь 4 ничьи, но с кем- помимо Химок это Самара, Сочи, Зенит.
Все трое- из первой восьмёрки, в т.ч. двое из них- из первой тройки, включая лидера чемпа..

Воистину неисповедимы пути дураков..
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:59
Меняют тренеров как перчатки.
neukomm
neukomm
вчера в 20:59
Рахимов, твой выход! Очередное дно будет менять другое.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:58
Не понимаю, как его вообще можно было приглашать, зная его предыдущую тренерскую деятельность? Он даже не физрук, а полная нулина!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:51
думаю последняя работа в рпл Игоря
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:50
Гоняют спартача по всем клубам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49
Пора уже менять руководство клуба, а не тренерский штаб подбирать постоянно.
протон
протон
вчера в 20:48
Даёшь третье пришествие Александр Фёдорыча Тарханова!
Круговорот физруков...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:44
скатертью дорога... никогда он не будет успешным тренером...всю жизнь этот бездарь будет расплачиваться за свое письмо против Садырина..
Cat01
Cat01
вчера в 20:44
Это временщик удачный
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:37
Шо ,уже ? Даже чаю не дали попить ! ))))))))))) Пора его менять на Божовича . А Кирилла Новикова на Черевченко , Черевченко на Парфёнова . Парфёнова на Березуцкого ,Березуцкого на ...... И так до бесконечности ! )))))))))))))))))))
ДСА
ДСА
вчера в 20:35
И там поняли, что это физрук.
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