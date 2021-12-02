Шалимов может быть уволен из «Урала»

«Урал» в ближайшее время может отправить главного тренера Игоря Шалимова в отставку. Занять этот пост может Кирилл Новиков.
Игорь Шалимов тренирует «Урал» с 10 августа 2021 года. Екатеринбуржцы после 16 поединков чемпионата набрали 13 баллов и занимают 16-е место в РПЛ.
Ближайшую игру «Урал» проведет 4 декабря на выезде против «Локомотива».
Шалимов пришёл совсем недавно, Урал с ним как раз начал голову поднимать,
4 тура не проигрывает.
Да, это всего лишь 4 ничьи, но с кем- помимо Химок это Самара, Сочи, Зенит.
Все трое- из первой восьмёрки, в т.ч. двое из них- из первой тройки, включая лидера чемпа..
Воистину неисповедимы пути дураков..
Шалимов пришёл совсем недавно, Урал с ним как раз начал голову поднимать,
4 тура не проигрывает.
Да, это всего лишь 4 ничьи, но с кем- помимо Химок это Самара, Сочи, Зенит.
Все трое- из первой восьмёрки, в т.ч. двое из них- из первой тройки, включая лидера чемпа..
Воистину неисповедимы пути дураков..
Круговорот физруков...
Круговорот физруков...