Шалимов может быть уволен из «Урала»

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вчера, 20:32

«Урал» в ближайшее время может отправить главного тренера в отставку. Занять этот пост может .

Игорь Шалимов тренирует «Урал» с 10 августа 2021 года. Екатеринбуржцы после 16 поединков чемпионата набрали 13 баллов и занимают 16-е место в РПЛ .

Ближайшую игру «Урал» проведет 4 декабря на выезде против «Локомотива».