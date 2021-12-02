«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби .

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сегодня, 01:08

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Эвертон».

В составе хозяев отличился Демарай Грэй, а в составе гостей голами отметились Джордан Хендерсон, Диого Жота и Мохамед Салах (дубль).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на 3-й строчке (31), «Эвертон» — на 14-м месте (15).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» — с «Арсеналом».