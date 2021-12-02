«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби .

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Эвертон».
В составе хозяев отличился Демарай Грэй, а в составе гостей голами отметились Джордан Хендерсон, Диого Жота и Мохамед Салах (дубль).
В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на 3-й строчке (31), «Эвертон» — на 14-м месте (15).
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» — с «Арсеналом».
Не знаю почему, но выбрал для просмотра именно этот матч, хотя и подсматривал и за Челси.
Ливерпуль действительно сейчас находится в очень хорошем состоянии для того чтобы показывать красивый качественный футбол ⚽️. Подопечные Юргена Клоппа в сегодняшнем матче действительно были на высоте до двадцатой минуты когда второй гол отправил красивым ударом в створ ворот Эвертона Салах.И оператор поймал тот момент когда болельщики Эвертона начали покидать трибуны. И я почему-то не надеялся увидеть что-то вразумительное в игре со стороны Эвертона. Но потихонечку команда хозяев поля стала прибирать игру в свои руки и создала несколько хороших моментов для взятия ворот, и на 38 й минуте хозяева поля всё-таки смогли отыграть один мяч. Во втором тайме опять же красивый гол Салаха убил интригу в матче, а четвёртый мяч Диего Жоты окончательно добил Эвертон. К этому времени уже стадион 🏟 был почти пустой. Красивая и убедительная игра Ливерпуля делает её одним из претендентов на чемпионство в АПЛ. Хочу поздравить болельщиков Ливерпуля с Победой ! Всем Добра !!!
Не знаю почему, но выбрал для просмотра именно этот матч, хотя и подсматривал и за Челси.
Ливерпуль действительно сейчас находится в очень хорошем состоянии для того чтобы показывать красивый качественный футбол ⚽️. Подопечные Юргена Клоппа в сегодняшнем матче действительно были на высоте до двадцатой минуты когда второй гол отправил красивым ударом в створ ворот Эвертона Салах.И оператор поймал тот момент когда болельщики Эвертона начали покидать трибуны. И я почему-то не надеялся увидеть что-то вразумительное в игре со стороны Эвертона. Но потихонечку команда хозяев поля стала прибирать игру в свои руки и создала несколько хороших моментов для взятия ворот, и на 38 й минуте хозяева поля всё-таки смогли отыграть один мяч. Во втором тайме опять же красивый гол Салаха убил интригу в матче, а четвёртый мяч Диего Жоты окончательно добил Эвертон. К этому времени уже стадион 🏟 был почти пустой. Красивая и убедительная игра Ливерпуля делает её одним из претендентов на чемпионство в АПЛ. Хочу поздравить болельщиков Ливерпуля с Победой ! Всем Добра !!!