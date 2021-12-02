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«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби

сегодня, 01:08
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Эвертон».

В составе хозяев отличился Демарай Грэй, а в составе гостей голами отметились Джордан Хендерсон, Диого Жота и Мохамед Салах (дубль).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» идет на 3-й строчке (31), «Эвертон» — на 14-м месте (15).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» — с «Арсеналом».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:01
Клопп еще покажет всем как надо играть !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:54
Не пожалели даже земляков
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:53
Достойная победа Ливерпуля.
112910415
112910415
сегодня в 07:53
Клопп к золоту рвётся !
Муслим90
Муслим90
сегодня в 07:39
Красивая игра и заслуженная победа. Жаль только, что и конкуренты еще выиграли.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:28
Отличный матч-дерби, Заслуженная победа красных! Красивая победа, красивые голы, красавчики!!!
лично я рад, что костолому пикфорду закинули за шиворот ЧЕТЫРЕ гола-красавца!
Жаль, что Вирджилл ему не забил)
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 02:25
немного перефразируя болел красных, певших в октябре на Олд Трафор:
"Беня должен остаться, Беня должен быть у руля!)))))))"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:15, ред.
«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби .
Не знаю почему, но выбрал для просмотра именно этот матч, хотя и подсматривал и за Челси.
Ливерпуль действительно сейчас находится в очень хорошем состоянии для того чтобы показывать красивый качественный футбол ⚽️. Подопечные Юргена Клоппа в сегодняшнем матче действительно были на высоте до двадцатой минуты когда второй гол отправил красивым ударом в створ ворот Эвертона Салах.И оператор поймал тот момент когда болельщики Эвертона начали покидать трибуны. И я почему-то не надеялся увидеть что-то вразумительное в игре со стороны Эвертона. Но потихонечку команда хозяев поля стала прибирать игру в свои руки и создала несколько хороших моментов для взятия ворот, и на 38 й минуте хозяева поля всё-таки смогли отыграть один мяч. Во втором тайме опять же красивый гол Салаха убил интригу в матче, а четвёртый мяч Диего Жоты окончательно добил Эвертон. К этому времени уже стадион 🏟 был почти пустой. Красивая и убедительная игра Ливерпуля делает её одним из претендентов на чемпионство в АПЛ. Хочу поздравить болельщиков Ливерпуля с Победой ! Всем Добра !!!
sash71
sash71
сегодня в 01:19, ред.
Я скажу так....Ливерпуль сейчас на таком подъёме, что даже незнаю кто сможет их хоть как то утихомирить. Салах напился каких то "голотаблеток" и его после них не остановить. Так слажено взаимодействуют между собой оборона с нападением, что порой напоминают работу швейцарских часов. Вся борьба за чемпионство развернется между тремя лидерами в таблице. Не думаю, что к ним кто то подтянется.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:17
Салах и Жота вот кто должны были выйграть Золотой мяч,настояшие мастера в хорошем форме оба игрока, вот Мане выпадает из игры, если тоже наберет форму удержать эту атаку будет очень трудно, Бенитес молодец как кричат фанаты Эвертона агент Ливерпуля, Всех с победой очень важные три очка в борьбе за чемпионство.
allemz
allemz
сегодня в 01:13
Обычно Эвертон в каком состоянии бы ни был всегда дает бой, особенно у себя в родных стенах, но в этот раз видимо предпочли расслабиться и получить удовольствие
kamilchik
kamilchik
сегодня в 01:11
Гемарай Дрей не сильно усложнил жизнь Ливерке
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