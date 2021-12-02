«Реал» обыграл «Атлетик» благодаря голу Бензема

В матче 9-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Атлетик».
Единственный гол в этой встрече забил форвард мадридцев Карим Бензема.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на 1-й строчке (36), «Атлетик» — на 8-м месте (20).
В следующем туре «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Атлетик» — с «Хетафе».
И Интер в лч!
Но зато если Реал выиграет эти матчи то можно расчитывать на титул!
И Интер в лч!
Но зато если Реал выиграет эти матчи то можно расчитывать на титул!
Главное что Реал продолжает побеждать и лидировать в чемпионате!
Главное что Реал продолжает побеждать и лидировать в чемпионате!
Валидольная игра под конец матча... Хватаешься за сердце когда мяч возле нашей защиты.
Следующие Реал Сосьедад!
Валидольная игра под конец матча... Хватаешься за сердце когда мяч возле нашей защиты.
Следующие Реал Сосьедад!