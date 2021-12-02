«Реал» обыграл «Атлетик» благодаря голу Бензема

1638395766

сегодня, 00:56

В матче 9-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Атлетик».

Единственный гол в этой встрече забил форвард мадридцев Карим Бензема.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на 1-й строчке (36), «Атлетик» — на 8-м месте (20).

В следующем туре «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Атлетик» — с «Хетафе».