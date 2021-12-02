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«Реал» обыграл «Атлетик» благодаря голу Бензема

сегодня, 00:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В матче 9-го тура Примеры «Реал» на своем поле обыграл «Атлетик».

Единственный гол в этой встрече забил форвард мадридцев Карим Бензема.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на 1-й строчке (36), «Атлетик» — на 8-м месте (20).

В следующем туре «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Атлетик» — с «Хетафе».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 06:31
и Куртуа
sir_Alex
sir_Alex ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 06:17
И опять Куртуа 😉
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:24
Бензема пушка ! Удачи тебе с Реалом !!!
eleven LC
eleven LC ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 02:12
Да календарь жёсткий-далее будет Сосьедад и Атлетико в чемпионате
И Интер в лч!
Но зато если Реал выиграет эти матчи то можно расчитывать на титул!
NOVA
NOVA
сегодня в 01:46, ред.
ГЛАВНОЕ ПОБЕДА!!! так держать!!! календарь конечно зло, ну надо пройти!!! удачи и побед Лучший клуб мира!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:27
Куртуа принёс своими сейвами эти три очка,ну и конечно же Карим своим голом
Главное что Реал продолжает побеждать и лидировать в чемпионате!
kamilchik
kamilchik ответ Рагнарёк (раскрыть)
сегодня в 01:22
Вратарь = полкоманды! Тьфу-тьфу на нашего воротчика!
Рагнарёк
Рагнарёк ответ kamilchik (раскрыть)
сегодня в 01:20
Все говорят что Бензема тащит, - это так, но главный тащун это Куртуа, безусловно!
sash71
sash71
сегодня в 01:09
Бензема набирает обороты от игры к игре. Давно он добивался стать лидером Реала и у него это получается на все 100ПРО. Коненчо игра была на нервах но Реал сыграл выше всяких похвал.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:08
Куртуа спас игру.В конце откровенно отбивались.Ладно.Хорошо что всё закончилось благополучно.
kamilchik
kamilchik
сегодня в 01:03
Хорошо что есть Тибо! Иначе Атлетик бы увез как минимум очко, наверное!

Валидольная игра под конец матча... Хватаешься за сердце когда мяч возле нашей защиты.

Следующие Реал Сосьедад!
амурец
амурец
сегодня в 01:03, ред.
и опять Бензема, Реал с победой
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:01
Бенз крут.
MORBIUS
MORBIUS
сегодня в 00:59
Кто-то забивает 10+ голов в новом сезоне,а кто-то с 1 голов за 3 месяца липовые мячи получает)))
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