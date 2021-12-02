«Челси» в гостях обыграл «Уотфорд»

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сегодня, 01:01

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

В составе лондонцев голами отметились Мэйсон Маунт (29') и Хаким Зиеш (73'). За «шершней» гол забил Эммануэль Деннис (43').

В турнирной таблице «Челси» идет на первом месте (33 очка), «Уотфорд» — на 17-й строчке (13 очков).