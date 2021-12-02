«Челси» в гостях обыграл «Уотфорд»

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.
В составе лондонцев голами отметились Мэйсон Маунт (29') и Хаким Зиеш (73'). За «шершней» гол забил Эммануэль Деннис (43').
В турнирной таблице «Челси» идет на первом месте (33 очка), «Уотфорд» — на 17-й строчке (13 очков).
Челси уже при74лся к дистанции, что в общем можно точно сказать, ожидается борьба 3 клубов на истощение. А так да, Блюз с победой
Челси уже при74лся к дистанции, что в общем можно точно сказать, ожидается борьба 3 клубов на истощение. А так да, Блюз с победой
А так в чемпионской гонке главное 3 очка, и иногда они будут даваться тяжело и коряво, главное брать эти очки
С Победой болельщиков!
А так в чемпионской гонке главное 3 очка, и иногда они будут даваться тяжело и коряво, главное брать эти очки
С Победой болельщиков!