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«Челси» в гостях обыграл «Уотфорд»

сегодня, 01:01
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

В составе лондонцев голами отметились Мэйсон Маунт (29') и Хаким Зиеш (73'). За «шершней» гол забил Эммануэль Деннис (43').

В турнирной таблице «Челси» идет на первом месте (33 очка), «Уотфорд» — на 17-й строчке (13 очков).

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:03
Челси с победой!
112910415
112910415
сегодня в 08:01
для резервного состава хорошо
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:50
Матч тяжёлый, но именно в таких матчах и доказываются чемпионские амбиции.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:14
Никто не сомвался в исходном результате.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:29
Вымученая победа
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:46
Игра далась не легко, полурезерву было сложновато. Травмы дают о себе знать. Ещё и Чалоба травмировался судя по всему вдобавок.
allemz
allemz
сегодня в 01:21
Счет как ожидался) Можно МС тоже чукотских шаманов под ЛЧ?
Челси уже при74лся к дистанции, что в общем можно точно сказать, ожидается борьба 3 клубов на истощение. А так да, Блюз с победой
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 01:20
Челси не Челси, если концовка матча не валидольная :D
А так в чемпионской гонке главное 3 очка, и иногда они будут даваться тяжело и коряво, главное брать эти очки
С Победой болельщиков!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Челси с Победой !!! Ну уж очень натужно .
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 01:05
Главное - это 3 очка. Но что-то не нравится тенденция последних матчей. Всех Синих с тяжелой победой!
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:05
тяжко было,но этим и топчик АПЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Молодцы,хорошо играли!
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