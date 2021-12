Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что нападающий признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам ноября.

В прошлом месяце аргентинец провёл 5 матчей за туринский клуб, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.