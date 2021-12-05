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Калинский — лучший игрок матча «Нижний Новгород» — «Рубин»

вчера, 19:10
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (2:1).

Калинский отметился дублем, который принёс победу его команде.

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Все комментарии
32zdncfhvb4x
32zdncfhvb4x
сегодня в 02:24
Так оно и есть
протон
протон
вчера в 20:42, ред.
Зотов просто гений. Надеюсь, это его последний матч за Рубин.
Александр Кержаков просто чудотворец. как он это делает! Он играет в футбол теми, кто сидел на лавках в нетоповых клубах и даже выигрывает иногда. Да сам Пётр Первый ради этого чуда перевыпустил бы медаль "Небываемое - бывает"!
beefs
beefs
вчера в 19:11
с чем его и поздравляем...
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