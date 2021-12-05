Калинский — лучший игрок матча «Нижний Новгород» — «Рубин»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (2:1).
Калинский отметился дублем, который принёс победу его команде.
|Нижний Новгород2 : 1Рубин
|Матч завершен
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский признан лучшим игроком матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (2:1).
Калинский отметился дублем, который принёс победу его команде.
Александр Кержаков просто чудотворец. как он это делает! Он играет в футбол теми, кто сидел на лавках в нетоповых клубах и даже выигрывает иногда. Да сам Пётр Первый ради этого чуда перевыпустил бы медаль "Небываемое - бывает"!
Александр Кержаков просто чудотворец. как он это делает! Он играет в футбол теми, кто сидел на лавках в нетоповых клубах и даже выигрывает иногда. Да сам Пётр Первый ради этого чуда перевыпустил бы медаль "Небываемое - бывает"!