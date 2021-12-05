Классон поднялся на 4-е место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон сделал дубль в ворота «Сочи» (2:1) в 17-м туре РПЛ. Эти голы стали для шведского полузащитника 68-м и 69-м результативным действием в составе российского клуба.
Для достижения этой цифры 29-летнему Классону понадобилось 146 матчей. По показателю «гол+пас» полузащитник обошел Вандерсона и вышел на четвертое место в истории «Краснодара».
«Краснодар» набрал 28 баллов в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
Классон по итогам игры завоевал престижную премию.
Мои поздравления.
Мои поздравления.