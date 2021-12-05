Классон поднялся на 4-е место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»

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вчера, 23:35

Полузащитник «Краснодара» сделал дубль в ворота «Сочи» (2:1) в 17-м туре РПЛ . Эти голы стали для шведского полузащитника 68-м и 69-м результативным действием в составе российского клуба.

Для достижения этой цифры 29-летнему Классону понадобилось 146 матчей. По показателю «гол+пас» полузащитник обошел Вандерсона и вышел на четвертое место в истории «Краснодара».

«Краснодар» набрал 28 баллов в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ .

Классон по итогам игры завоевал престижную премию.