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Классон поднялся на 4-е место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»

вчера, 23:35
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон сделал дубль в ворота «Сочи» (2:1) в 17-м туре РПЛ. Эти голы стали для шведского полузащитника 68-м и 69-м результативным действием в составе российского клуба.

Для достижения этой цифры 29-летнему Классону понадобилось 146 матчей. По показателю «гол+пас» полузащитник обошел Вандерсона и вышел на четвертое место в истории «Краснодара».

«Краснодар» набрал 28 баллов в 17 встречах и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Классон по итогам игры завоевал престижную премию.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:14
Виктор- классный игрок.
Мои поздравления.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:53
Пока история Краснодара не очень большая.
beefs
beefs
вчера в 23:59
с чем его искренне и поздравляем, так держать...
drug01
drug01
вчера в 23:36
Очень хорошо
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