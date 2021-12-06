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В Санкт-Петербурге стоят 20-градусные морозы перед игрой «Зенита» с «Челси»

вчера, 12:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 20:45 Не начался

В российском Санкт-Петербурге установились 20-градусные морозы перед поединком «Зенита» и «Челси» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Информацию о температуре в городе разместил питерский клуб у себя в «твиттере».

Ранее стало известна бригада арбитров, которая обслужит эту игру.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:02
Миллер поставил Абраму практически не выполнимые условия.что бы Народное достояние сегодня порадовала не только Сибирь,но и остальную часть Империи. Поэтому в воротах будет стоять Кепа.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:50
Удачи Челси!
112910415
112910415
сегодня в 06:24
не замёрзнут под крышей
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:30
запишем Челси технарь за неявку и все дела,а ещё лучше дисквалифицируем Юве(за махинации в локдаун) и займём заслуженное 1 место. ГазПром- мечты стать Чемпионом это народное достояние.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:42
В среду за бортом будет минус 10.
pomor45
pomor45
вчера в 22:40
На кого рассчитана эта дешёвая информация?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:38
Лучшего и не надо. Достаточно такого, как в СПБ ... с избытком.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:29
Ничего, пусть побегают в трусах, миллионерам тоже иногда полезно яйца морозить))))
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:13
А они что,по невскому проспекту бегать будут? Под колпаком оазис
lotsman
lotsman
вчера в 15:11
Я уже бывал на стадионе когда за бортом было -18, внутри было +13
shur
shur
вчера в 14:49
....ну простите - лучший стадион Европы, хотите как в Анадыре -18 или как в
Питере -21 тогда без крыше, как в Туманном Альбионе - с крышей , пожалуйста,
любой каприз !!!
LOpp
LOpp
вчера в 14:03
Крышу закроют, надышат и станет тепло
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:02
В Англии сейчас тоже холодно, а в Питере поляна под крышей ничем не хуже чем в Лондоне.
Futurista
Futurista
вчера в 13:55, ред.
В среду вроде там -14С обещают...в крытом стадионе будет норм...пугают англичан...думают кого то из ключевых игроков Челси оставит дома)...бывшего начальника Чукотки Абрамовича морозами не испугаешь)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
вчера в 13:37
Лучшие стадионы Европы в Германии и Нидерландах.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 13:20
Если открыть крышу, а на поле играть в коньках, то шансы на победу повысятся. А так, желаю Зениту победы. Надеюсь загорелые англичане будут не готовы играть в таких условиях. Главное что бы Семак смог подготовить команду к игре. Хотя и не верю в это.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:14
А нам под крышей хоть бы что.
bsww
bsww
вчера в 13:10
Сколько градусов снаружи для меня НЕ ВАЖНО. ВАЖНО сколько градусов ВНУТРИ стадиона
Землянин
Землянин
вчера в 13:10
ААААА, СТРАШНО 👻
YVG
YVG
вчера в 13:02
На лучшем стадионе Европы всегда лето.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59
В Петербурге стадион 🏟 с крышей , ежели шо !☝😉
Сантус
Сантус
вчера в 12:59
Ничего,накочегарят.))
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