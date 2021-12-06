В Санкт-Петербурге стоят 20-градусные морозы перед игрой «Зенита» с «Челси»

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вчера, 12:53

В российском Санкт-Петербурге установились 20-градусные морозы перед поединком «Зенита» и «Челси» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Информацию о температуре в городе разместил питерский клуб у себя в «твиттере».

Sad it's partly cloudy 🥶 pic.twitter.com/JRDNp0g3hL — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 6, 2021

Ранее стало известна бригада арбитров, которая обслужит эту игру.