В Санкт-Петербурге стоят 20-градусные морозы перед игрой «Зенита» с «Челси»

В российском Санкт-Петербурге установились 20-градусные морозы перед поединком «Зенита» и «Челси» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Информацию о температуре в городе разместил питерский клуб у себя в «твиттере».
Sad it's partly cloudy 🥶 pic.twitter.com/JRDNp0g3hL— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 6, 2021
Ранее стало известна бригада арбитров, которая обслужит эту игру.
Питере -21 тогда без крыше, как в Туманном Альбионе - с крышей , пожалуйста,
любой каприз !!!
Питере -21 тогда без крыше, как в Туманном Альбионе - с крышей , пожалуйста,
любой каприз !!!