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Тухель – лучший клубный тренер 2021 года по версии IFFHS

вчера, 17:39

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего клубного тренера в 2021 году.

Лучшим признан главный тренер «Челси» Томас Тухель, выигравший с «синими» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он набрал 230 баллов.

На втором месте Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (55), третий — работавший в «Баварии» Ханс-Дитер Флик (25).

Также IFFHS определила лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:31
кто же, если не он !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 06:00
Странно что не Месси, он же везде лучший по мнению "экспертов"
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:09
Пожалуй. это справедливо!
1bear
1bear
вчера в 21:37
что тут скажешь - Тухель заслуженно лучший...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:25
Заслужил. Тухель сильный тренер. И как ПСЖ могли его променять на Почеттино? Шейхи совсем в футболе не разбираются.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:43
Так и есть,присоединяюся,заслуженно!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:28
Тухель – лучший.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:50
всё честно! Мне всегда нравился стиль его работы. Клоуны из ПСЖ не оценили его труд!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
Правильный выбор.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:13
Кто взял ЛЧ тот и лучьший!
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 18:08
Неужели на этой ветке без вони?
Честно говоря думал, что будут писать:
Позорный Томас Тухель и Гвардиола
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Слава богу хоть тут нет вони, и массы спокойно признали кто на данный момент лучшие клубные тренеры мира
Абсолютно заслуженно
Брулин
Брулин
вчера в 17:54
Абсолютно заслуженно) Тухель - огромный молодец)
протон
протон
вчера в 17:47
Тухель без вопросов, а вот Эмери можно было третьим поставить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:43
Заслуженный Тухель года 2021 !!! Удачи !!!
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