Тухель – лучший клубный тренер 2021 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего клубного тренера в 2021 году.
Лучшим признан главный тренер «Челси» Томас Тухель, выигравший с «синими» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он набрал 230 баллов.
На втором месте Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (55), третий — работавший в «Баварии» Ханс-Дитер Флик (25).
Также IFFHS определила лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.
Честно говоря думал, что будут писать:
Позорный Томас Тухель и Гвардиола
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Слава богу хоть тут нет вони, и массы спокойно признали кто на данный момент лучшие клубные тренеры мира
Абсолютно заслуженно
Честно говоря думал, что будут писать:
Позорный Томас Тухель и Гвардиола
Отдайте Клопу или Фотку
Слава богу хоть тут нет вони, и массы спокойно признали кто на данный момент лучшие клубные тренеры мира
Абсолютно заслуженно