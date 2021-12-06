Тухель – лучший клубный тренер 2021 года по версии IFFHS

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вчера, 17:39

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) определила лучшего клубного тренера в 2021 году.

Лучшим признан главный тренер «Челси» , выигравший с «синими» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА . Он набрал 230 баллов.

На втором месте Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» (55), третий — работавший в «Баварии» Ханс-Дитер Флик (25).