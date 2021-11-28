Рамос дебютировал за ПСЖ. Он не играл с мая

Защитник Серхио Рамос дебютировал в составе ПСЖ.
35-летний испанский футболист вышел с первых минут на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:0, первый тайм).
Рамос перешел в стан парижан летом этого года на правах свободного агента, однако пропустил долгий срок из-за травм.
Последний раз Рамос выходил на поле 5 мая 2021 года – в составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).
Будем смотреть на ювелирные навесы от Месси на голову Рамоса. Дрались в класико, а теперь вместе играют за парижан.
Будем смотреть на ювелирные навесы от Месси на голову Рамоса. Дрались в класико, а теперь вместе играют за парижан.