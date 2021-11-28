Рамос дебютировал за ПСЖ. Он не играл с мая

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28 ноября 2021, 15:22

Защитник дебютировал в составе ПСЖ .

35-летний испанский футболист вышел с первых минут на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:0, первый тайм).

Рамос перешел в стан парижан летом этого года на правах свободного агента, однако пропустил долгий срок из-за травм.

Последний раз Рамос выходил на поле 5 мая 2021 года – в составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).