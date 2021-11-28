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Рамос дебютировал за ПСЖ. Он не играл с мая

28 ноября 2021, 15:22
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник Серхио Рамос дебютировал в составе ПСЖ.

35-летний испанский футболист вышел с первых минут на матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:0, первый тайм).

Рамос перешел в стан парижан летом этого года на правах свободного агента, однако пропустил долгий срок из-за травм.

Последний раз Рамос выходил на поле 5 мая 2021 года – в составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
28 ноября 2021 в 16:38
Похоже занимает чужое место.
ABir
ABir
28 ноября 2021 в 16:31
Такого Рамоса, как в Реале уже не будет. Да, и возраст
Брулин
Брулин
28 ноября 2021 в 16:26
Какая же у псж игра каловая… ни могут мяч тупо вывести нормально в атаку… в защите провал за провалом.. удаление у соперника, конечно, левое…
Agamaga........
Agamaga........
28 ноября 2021 в 16:23
Травмы губят игроков.
Будем смотреть на ювелирные навесы от Месси на голову Рамоса. Дрались в класико, а теперь вместе играют за парижан.
Василий 50
Василий 50
28 ноября 2021 в 16:11
    particular
    particular
    28 ноября 2021 в 15:58, ред.
    Запоздалый дебют как осенние калоши в жаркий летний день...
    амурец
    амурец
    28 ноября 2021 в 15:57
    Удачи
    Ironigor
    Ironigor
    28 ноября 2021 в 15:34
    Уверенно и чётко идёт по стопам Великого Кокорина !!!)
    протон
    протон
    28 ноября 2021 в 15:34
    Хороший игрок, дай Бог, больше без травм
    Roger Young
    Roger Young
    28 ноября 2021 в 15:31
    Ну неужели. Думал, что так и не выйдет на поле и будет только зарплату получать
    David Young
    David Young
    28 ноября 2021 в 15:30
    Пока дебют неудачный.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    28 ноября 2021 в 15:26
    Хорошее ему игры...
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