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Каррик рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч против «Челси»

28 ноября 2021, 19:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду остался в запасе на матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси».

Мы внесли несколько поправок и изменений, чтобы освежить ситуацию. Роналду выделяется, когда находится на скамейке запасных. Я поговорил с Роналду, он в порядке.

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Все комментарии
9t9qskeu8wkr
9t9qskeu8wkr ответ УЕСКА (раскрыть)
29 ноября 2021 в 13:50
Мешает командной игре?? Он что получает мяч с центра поля , пытается протащить и теряет его?? Называй вещи своими именами - он не участвует в прессинге.
То что двое упомянутых тобой выше теряются на его фоне это их проблема. Что Рэшфорд, что Дибала, что Бензема тускло смотрелись на его фоне тупо просто потому что они по уровню слабее него, вот и все.
У меня тоже так бывает, что играю в команде, где есть игрок сильнее меня и я теряюсь на его фоне
sir_Alex
sir_Alex
28 ноября 2021 в 21:13
Скоро КриРо поменяет клуб.
eleven LC
eleven LC ответ УЕСКА (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:11
Если бы да кабы это всё в теории,а факт вещь упрямая-Роналду своими голами принёс МЮ 10 очков и первое место в группе лч!
УЕСКА
УЕСКА ответ eleven LC (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:05
Он мешает командной игре. При нем Фернандеш и Рэшфорд стали хуже играть, Кавани нет места на поле. Если бы не было Роналду то команда забила бы еще больше голов.
ariec93
ariec93 ответ eleven LC (раскрыть)
28 ноября 2021 в 20:53
Без него 2ое место заняли в прошлом сезоне.
протон
протон
28 ноября 2021 в 20:49
помойму Кэррик следующий на выход)))))
112910415
112910415
28 ноября 2021 в 20:01
оригинальный ход
eleven LC
eleven LC ответ УЕСКА (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:58
Роналду мешает команде?
Его голы принесли 10 очков в группе лч-все бы так "мешали"!
Caniggia
Caniggia
28 ноября 2021 в 19:57
Круто сказал Каррик - Роналду выделяется, когда находится на скамейке запасных! Это мощный комплимент для КР! Значит на поле, как я понял. он уже так не выделяется.
pele1981
pele1981
28 ноября 2021 в 19:56
Рон будет вроде джокера - в любой момент может выйти со свежими силами!
УЕСКА
УЕСКА
28 ноября 2021 в 19:43
Красава Каррик. Сразу смекнул кто команде на поле мешается и кого в первую очередь надо убрать. Сульшер тоже это видел но он слишком мягкий и не мог посадить Роналду на лавку а у Кэррика как мы видим есть характер. Тухель наверняка не ожидал от него такого хода.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:20
Меня тоже забавляет непонятная похвала плебеев в адрес Рангника, как и с Тен Хагом))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 ноября 2021 в 19:19
Это происки Рангника.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 ноября 2021 в 19:17
Рон теперь кровно обидеться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
28 ноября 2021 в 19:15
Роналду с его амбициями сейчас тяжело, пришел, тренером был рыбак, сейчас добротный, но при всем уважении не выдающийся игрок МЮ, просто работоспособный. А скоро станет немецкий тренер, который ничего не выиграл в карьере и вообще тренером работал десять лет назад))

Тут он и о Сарри начнет мечтать.
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