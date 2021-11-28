Каррик рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч против «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему нападающий остался в запасе на матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси».

Мы внесли несколько поправок и изменений, чтобы освежить ситуацию. Роналду выделяется, когда находится на скамейке запасных. Я поговорил с Роналду, он в порядке.