Каррик рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч против «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду остался в запасе на матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси».
Мы внесли несколько поправок и изменений, чтобы освежить ситуацию. Роналду выделяется, когда находится на скамейке запасных. Я поговорил с Роналду, он в порядке.
То что двое упомянутых тобой выше теряются на его фоне это их проблема. Что Рэшфорд, что Дибала, что Бензема тускло смотрелись на его фоне тупо просто потому что они по уровню слабее него, вот и все.
У меня тоже так бывает, что играю в команде, где есть игрок сильнее меня и я теряюсь на его фоне
То что двое упомянутых тобой выше теряются на его фоне это их проблема. Что Рэшфорд, что Дибала, что Бензема тускло смотрелись на его фоне тупо просто потому что они по уровню слабее него, вот и все.
У меня тоже так бывает, что играю в команде, где есть игрок сильнее меня и я теряюсь на его фоне
Его голы принесли 10 очков в группе лч-все бы так "мешали"!
Его голы принесли 10 очков в группе лч-все бы так "мешали"!
Тут он и о Сарри начнет мечтать.
Тут он и о Сарри начнет мечтать.