«Пока в МЮ эти игроки, им не светят большие трофеи». Футболисты, мешающие Роналду стать чемпионом АПЛ

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сегодня, 21:55

Мучаются, чтобы родить минимальные победы.

В добавленное время против «Кристал Пэлас» команда Рангника отбивалась и нарушала правила. До красивого гола Фреда было много возни, а «орлы» создали роскошный момент. Фанаты МЮ думают, что им тяжелее всего смотреть скверные по качеству поединки любимого клуба?

Сложнее всего сэру Алексу Фергюсону и легендам «красных дьяволов». Они помнят успехи, которые существенно отличались от современных побед без чемпионской силы. Семикратный победитель АПЛ Кин четко сформулировал свое отношение к положению любимого клуба:

Пока в среднем линии МЮ играют Мактоминэй и Фред, они не выиграют больших трофеев. С такими игроками сократить разрыв с МС нельзя. Без шансов.

Жестко, и сделаем ремарку – Рою платят огромные деньги на ТВ за броские фразы. Но даже если вместо Кина ревизию состава проведут ворчун Скоулз или угрюмый Гиггз, то придут к похожим выводам. Вудворд покидает пост, оставив спорное наследие Рангнику и будущему тренеру команды.

Эд создал в «Юнайтед» клуб скучных бюрократов. Классно описывает положение история Златана о фруктовом соке и пропуске на базу МЮ . В клубе разучились обращаться с чемпионами, ведь редко их видят.

У Рангника сейчас будет «медовый месяц», прессинг у МЮ на время станет выше, но у Сульшера тоже были успешные отрезки, а не сезоны. В составе есть сомнительные фигуры.

Фред (полузащитник, 28 лет)

Фернандеш правильно пошутил, что голы Фреда из категории «раз в год и палка стреляет». Бразилец – классный хавбек, но для «Шахтера», а не для МЮ . Не может играть весь сезон так успешно, как в концовке с «Арсеналом», или в голевом эпизоде против «Кристал Пэлас». У него за всю карьеру в АПЛ лишь 4 мяча. С давлением обычно не справляется, паникует. Фред против «Арсенала» наступил на пятку Де Хеа, из-за этого Смит-Роу открыл счет. Хавбеку удалось помочь у чужих ворот, но Кин прав, уровень бразильца – борьба за четвертое место в АПЛ .

Джейдон Санчо (вингер, 21 год)

Нельзя платить огромные деньги за несамостоятельного игрока. Это как покупка Дембеле в бедовую «Барселону». В МЮ не к месту потратили больше 100 млн евро, ведь к 85 млн «Боруссии» Д за трансфер надо добавить зарплату до 2026-го. Рынок АПЛ переоценивает англичан, и хотя Санчо – талантливый, как бы не испортили парню карьеру. Санчо не готов делать разницу. Может, Рангник найдет правильные немецкие слова?

Харри Магуайр (центрбек, 28 лет)

Самый дорогой центральный защитник в истории футбола – еще один пример, как англичане любят переплачивать за своих. И, скорее всего, имеем дело с некомпетентностью менеджеров. Вудворд слаб в футбольных делах, а спортивного директора нужного масштаба в МЮ давно нет. И где Гвардиола, упустив Ван Дейка, находит Диаша, там «дьяволы» ставят на Магуайра. Англичанин подходит для пьяного нападения на полицейских в Греции. Короткий турнир, вроде Евро, может отыграть неплохо. Но Харри нестабильный и склонен к диким ошибкам. С таким центрбеком сложно стать чемпионом Англии.

Скотт МакТоминэй (опорник, 24 года)

Не умеет вести игру. Не умеет создавать моменты. Не умеет напрячь чужую защиту ударом и гнушается длинных забросов вперед. Может совершить парочку обводок и отдает мяч ближнему с точностью 88%. Но это как взять аккуратного середняка и представлять, что у тебя в опорной зоне Рой Кин или Майкл Каррик. МакТоминэй старательный парень, но ему не хватает класса. Скотт часто сначала делает, а потом думает, и чем выше уровень соперника, тем чаще ошибки.

Антони Марсьяль (форвард, 25 лет)

Антони лишь двадцать пять лет. Верится с трудом, ведь кажется, что играл еще с динозаврами. А если серьезно, то Марсьяль приличный футболист для «Вест Хэма» или «Лестера», но странная ставка для МЮ . Хотя бы потому, что его продавали как «нового Анри», потом пытались пристроить в центр атаки, а по факту получили форварда со средней результативностью в АПЛ всего 8.6 мяча за сезон (а без учета лучшего сезона – 7 мячей за сезон). Салах столько забивает с фланга за полтора месяца.

Донни ван де Бек (полузащитник, 24 года)

Чемпионскую основу надо собирать с умом. Заявку – тем более, ведь в АПЛ тяжелый календарь, надо учесть все мелочи. А в этом случае увидели, как классного игрока подставили. Понятно, что Донни похож на футболиста формата Рангника, Ральф может начать ему доверять. Но голландец, похоже, уже скис. Ему неуютно в Манчестере. В таких условиях проще думать о новом клубе и бегать на автомате.

Алекс Теллес (фулбек, 28 лет)

Бюджет МЮ позволяет совершить такой трансфер – отдали всего 15 млн евро, но четкого понимания, что конкретный бразилец может дать коллективу, не имели. Алекс в отдельно взятом матче всегда может зажечь, но на дистанции не мотивирует толстячка Шоу работать на пике постоянно. И представить, как Теллес становится героем полуфинала ЛЧ , практически невозможно. Класса бразильцу не хватает.

Джесси Лингард (вингер, 28 лет)

Если Кавани можно представить в роли Бербатова чемпионских времен в составе благополучного МЮ , то Лингард, увы, давно спекся морально. Можно вспомнить, как Джесси включался – чемпионат мира служит хорошим примером. Но как часто Лингард играл и забивал за команду Саутгейта после этого? Джесси всегда был нестабильным, таким и остался. Команде от его присутствия ни холодно, ни жарко. Получал много, а предлагают меньше – сразу ищет новую команду.

Диогу Далот (фулбек, 22 года)

Если ван де Бек – доказательство, что руководство МЮ не имеем плана развития, то Далот – унылая попытка скопировать стиль Фергюсона. У сэра Алекса в финалах ЛЧ играли на флангах О’Ши, Браун, Йонсен и Блумквист. Но шотландец умел разглядеть характер, а Сульшер не такой. Бедняга Далот не убедил «Милан» выкупить его контракт после сезона в аренде. Неужели кто-то серьезно верит, что португалец, у которого 0 матчей за сборную страны, станет серьезным помощником МЮ при подъеме на вершину?

Поль Погба (полузащитник, 28 лет)

Классика. Тут объяснения не нужны, все и так давно сказано. Не хотел чемпион мира драться за МЮ – стоило попрощаться давным-давно. Рангник приподнимет команду в таблице, десятое место было неподобающим. Команда уже для первой четверки, где есть место смелому «Вест Хэму». Но ни камбэк против «Арсенала», ни минимальные домашние победы над середняками не превращают названных выше футболистов в чемпионов Англии по готовности и уровню мастерства.

Наличие Роналду многое меняет, и трансферные бюджеты у МЮ лютые. В умных руках — это явный кандидат на титул. Но пока за огромные деньги подписали ряд странных персонажей, не собранных в единую победную команду. Сульшер пустил слезу на прощальном интервью, а лучше бы строго следил на трансферной стратегией любимого клуба. Много вопросов по составу и методу его подбора.