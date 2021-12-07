Педри рассказал, что его отказался подписывать «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что в 15 лет мог перейти в «Реал».
Без «Лас-Пальмаса» я бы никогда не достиг такого уровня. Я неделю находился на просмотре в «Реале», тренировался на морозе [смеётся]. После этого тренеры «Реала» сказали мне, что я не дотягиваю уровнем до этого клуба.
По персоналиям выделить можно Хакими, Льоренте, Регилона.
Что же до Хесе - талантливый игрок, чью карьеру на взлете погубила травма. Приводить пример с ним - это не самое умное действие.
По персоналиям выделить можно Хакими, Льоренте, Регилона.
Что же до Хесе - талантливый игрок, чью карьеру на взлете погубила травма. Приводить пример с ним - это не самое умное действие.