Педри рассказал, что его отказался подписывать «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что в 15 лет мог перейти в «Реал».

Без «Лас-Пальмаса» я бы никогда не достиг такого уровня. Я неделю находился на просмотре в «Реале», тренировался на морозе [смеётся]. После этого тренеры «Реала» сказали мне, что я не дотягиваю уровнем до этого клуба.