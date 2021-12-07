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Педри рассказал, что его отказался подписывать «Реал»

вчера, 09:21

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что в 15 лет мог перейти в «Реал».

Без «Лас-Пальмаса» я бы никогда не достиг такого уровня. Я неделю находился на просмотре в «Реале», тренировался на морозе [смеётся]. После этого тренеры «Реала» сказали мне, что я не дотягиваю уровнем до этого клуба.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 21:13
Никакая травма его карьеру не губила. Он просто дном оказался.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 14:56
«Реал» – лидер по воспитанникам в лигах топ-5. Это новость прошлого года, легко гуглится.
По персоналиям выделить можно Хакими, Льоренте, Регилона.
Что же до Хесе - талантливый игрок, чью карьеру на взлете погубила травма. Приводить пример с ним - это не самое умное действие.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:59
все правильно тебе сказали
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Wolk15Sven (раскрыть)
вчера в 12:00
Ну да, удел Реала воспитывать днарей типа Хесе Родригес, которые нигде ничего не могут.
Wolk15Sven
Wolk15Sven
вчера в 11:26
Правильно, распиаренные не нужны. Пусть дальше свои автоголы с 40 метров заталкивает, на что-то большее не способен.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:23
Ну и ладно!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 10:18
А я думал он воспитаник Барсы
shlomo
shlomo
вчера в 09:24
Ну может оно и к лучшему
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