Польский журналист: «Было бы здорово, если бы Черчесов вернулся в „Легию“»

Журналист польского издания Interia Sport Артур Шчепаник поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».

Никаких шансов у «Легии» нет. Ни один человек не сможет сказать, во что она играет. У «Спартака» сильная команда, они победят. Болельщики не верят в своих футболистов, но верят в «Легию». Не думаю, что в случае поражения фанаты устроят игрокам жесткую разборку прямо на поле. «Легии» нужны глобальные изменения в структуре управления клубом, чтобы была понятная вертикаль власти.

Было бы здорово, если бы Черчесов вернулся в «Легию». Он наведет дисциплину, даст результат. Нынешний тренер команды не обладает опытом, ранее он работал в третьей лиге со второй командой «Легии». И если варшавяне выиграют в четверг, то это станет огромным сюрпризом. Хотя в это никто не верит.

Черчесов — хороший тренер, в Варшаве он проделал хорошую работу. Мы видели, как Россия хорошо играла на домашнем чемпионате мира. Возглавить сборную Польши? Почему бы и нет. Он провел здесь сезон, знает поляков. Это был бы интересный выбор для нашей федерации. Паулу Соуза не приезжает на матчи польских клубов, он не знает местных футболистов. Шиманьски — лучший футболист Российской Премьер-Лиги, а в сборную его даже не зовут! Никто не понимает, почему такое происходит, почему Соуза его игнорирует. Менять тренера надо как можно скорее, но такое не произойдет до стыковых матчей в марте. Если мы победим Россию, это будет успехом.