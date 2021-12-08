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Польский журналист: «Было бы здорово, если бы Черчесов вернулся в „Легию“»

вчера, 13:07
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Журналист польского издания Interia Sport Артур Шчепаник поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».

Никаких шансов у «Легии» нет. Ни один человек не сможет сказать, во что она играет. У «Спартака» сильная команда, они победят. Болельщики не верят в своих футболистов, но верят в «Легию». Не думаю, что в случае поражения фанаты устроят игрокам жесткую разборку прямо на поле. «Легии» нужны глобальные изменения в структуре управления клубом, чтобы была понятная вертикаль власти.

Было бы здорово, если бы Черчесов вернулся в «Легию». Он наведет дисциплину, даст результат. Нынешний тренер команды не обладает опытом, ранее он работал в третьей лиге со второй командой «Легии». И если варшавяне выиграют в четверг, то это станет огромным сюрпризом. Хотя в это никто не верит.

Черчесов — хороший тренер, в Варшаве он проделал хорошую работу. Мы видели, как Россия хорошо играла на домашнем чемпионате мира. Возглавить сборную Польши? Почему бы и нет. Он провел здесь сезон, знает поляков. Это был бы интересный выбор для нашей федерации. Паулу Соуза не приезжает на матчи польских клубов, он не знает местных футболистов. Шиманьски — лучший футболист Российской Премьер-Лиги, а в сборную его даже не зовут! Никто не понимает, почему такое происходит, почему Соуза его игнорирует. Менять тренера надо как можно скорее, но такое не произойдет до стыковых матчей в марте. Если мы победим Россию, это будет успехом.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 15:12
Думаю, Черчесов хочет Карпина подсидеть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:48
Так приглашайте безработного.
1bear
1bear
вчера в 14:32
Черчес создан для Легии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:21
Рад бы поменять победу "Спартака" в этом матче на Черчесова. Кстати, может "Легии" и поможет, только держите командира от России подальше.
drug01
drug01
вчера в 13:57
Берите скорее
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:44
Ну хоть кто-то надеется на Черчесова
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:44
Судя по результатам в чемпионате Легию нужно спасать и срочно.
shlomo
shlomo
вчера в 13:20
А зачем....чтобы стало хуже?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:20
Подтверждаю. Для российского футбола так будет лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:19
Легия и так ниже плинтуса...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:11
Интересно будет посмотреть
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