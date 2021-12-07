Бывший переводчик Черчесова: «Станислав сделал бы „Спартак“ чемпионом РПЛ»

Адам Миешсковски, бывший переводчик главного тренера сборной России , считает, что специалист смог бы добиться успеха со «Спартаком».

Руй Витория? Я его не знаю, поэтому не могу оценивать работу. Но у «Спартака» столько денег, что он должен приглашать тренера, который должен выигрывать чемпионат. И надеюсь, что Черчесов не пойдет в «Спартак», потому что в таком случае он не приедет в Польшу (смеется). Уверен, что стань Саламович тренером родной команды, он бы сделал ее чемпионом России, предварительно закрутив гайки.

Фанаты «Спартака» не любят Черчесова? Как не любят? Вы меня сейчас неприятно удивили.

Жесткий ли тренер Черчесов? Не жесткий. Он просто человек с характером и харизмой. Игроки его обожают. В раздевалке Черчесов может крикнуть на футболистов, но на пресс-конференции он всегда говорил: «У меня самые лучшие игроки в Польше».