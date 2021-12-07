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Бывший переводчик Черчесова: «Станислав сделал бы „Спартак“ чемпионом РПЛ»

вчера, 15:49

Адам Миешсковски, бывший переводчик главного тренера сборной России Станислава Черчесова, считает, что специалист смог бы добиться успеха со «Спартаком».

Руй Витория? Я его не знаю, поэтому не могу оценивать работу. Но у «Спартака» столько денег, что он должен приглашать тренера, который должен выигрывать чемпионат. И надеюсь, что Черчесов не пойдет в «Спартак», потому что в таком случае он не приедет в Польшу (смеется). Уверен, что стань Саламович тренером родной команды, он бы сделал ее чемпионом России, предварительно закрутив гайки.

Фанаты «Спартака» не любят Черчесова? Как не любят? Вы меня сейчас неприятно удивили.

Жесткий ли тренер Черчесов? Не жесткий. Он просто человек с характером и харизмой. Игроки его обожают. В раздевалке Черчесов может крикнуть на футболистов, но на пресс-конференции он всегда говорил: «У меня самые лучшие игроки в Польше».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:47
просто Черчесов тьму времени играл в Европе (пусть и не в сильных клубах), но у него - европейский менталитет. И с профессиональными игроками в "Легии" ему было явно удобнее, чем с лимитчиками здесь
nri57
nri57
вчера в 21:18
переводчик чего?
денег или с русского на черчесовский ?!?
YVG
YVG
вчера в 21:06
Федун не даст это сделать.
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:06
Усач снова объявился. Деньги уже закончились?
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:57, ред.
Черчесов уже не знает, кого ещё подключить в работу по распиариванию себя любимого, чтобы хоть кто-то клюнул и позвал тренировать. Вот переводчик уже в теме, скоро его кухарка начнёт воспевать чудные оды о великом тренере Черчесове!
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Сделать Спартак может чуть ли не любой тренер. Что касается закручивания гаек, то это лучше в РЖД - там их немерено.
mr.bra
mr.bra
вчера в 19:50
черчесоворусский переводчик
протон
протон
вчера в 19:34
Черчесов в Польше: приятный малый,психолог,мотиватор.
Черчесов в России: что-то не нравится? Пошли драться.
протон
протон
вчера в 19:34
Ну, в Польше видимо действительно был крут как человек, слишком много добрых отзывов о нем оттуда.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:27
В Спартак его не возьмут. Пускай уже едет в Польшу тренировать.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 19:18
Черчесов мог бы сделать Спартак только чемпионом соли или кубка Пари-матч
Но эти поистине величайшие трофеи и так есть в клубном музее Спартака
Поэтому Саламыча не приглашают
Сантус
Сантус
вчера в 19:09
А что думает уборщица тётя Маня с базы?)
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:45
Черчесов сделал бы "Спартак" чемпионом только при условии если бы возглавил "Зенит".
kust07
kust07 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:27
О да,)) массажист Кокорина это из оперы :"Фантазер ,ты меня называла.."
kust07
kust07
вчера в 18:24
Ахах)) вроде сегодня не первое апреля)
particular
particular
вчера в 17:51
Стас с закручиванием гаек не так интересен, как тот, который вворачивает болт по самые не балуйся...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:42
Есть люди, которые помимо основной работы считают себя выдающимися футбольными агентами. Один из них - массажист Кокорина, а второй - переводчик Черчесова. Нет, пусть дядя Стасик закручивает гайки где-нибудь в Польше.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:31
Переводчик знает, переводчик умный.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:07
Адам,ты видимо лигу перепутал,не РПЛ,а ФНЛ...
YVG
YVG
вчера в 16:50
Еще можно поверить, что вернет в первую восьмерку.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:50
Похоже чабана никуда не берут , так и придется домик в Австрии продавать , чтоб как то денег хватило на хлеб и чачу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:43
Сильное заявление.
1bear
1bear
вчера в 16:39
ну так пусть и едет в Польшу...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:35
Кто бы сомневался...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:31
Сколько уже таких Черчесовых было в Спартаке и что, где Спартак,одно чемпионство за 100 лет!
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 16:30
на словах любой может выиграть..

я кстати если Зенит возглавлю то РПЛ спокойно выиграю...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:17
Почему? Он же спартаковец, нпример ловчеву будет по душе.
makkie
makkie
вчера в 16:15
Не дай Бог Черчесова в Спартак!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:09
С нынешним руководством команды – вряд ли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Все хотят федуна подоить.
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