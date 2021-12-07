Петржела: «Максимум, что светит „Зениту“ в матче с „Челси“ — ничья»

Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Зенит» ждёт очень тяжелая игра с «Челси». Сейчас англичане играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер.

Что касается Лиги Европы, хорошо, что питерцы туда вышли. Но там тоже сильные команды — «Зениту» будет очень тяжело. Питерцы могут как вылететь очень рано, так и дойти до финала. Вообще, трудно предсказать, потому что единственное, что мы увидели от «Зенита» — победа над «Мальмё». Этого очень мало.