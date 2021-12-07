ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Петржела: «Максимум, что светит „Зениту“ в матче с „Челси“ — ничья»

вчера, 15:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:45 Не начался

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Зенит» ждёт очень тяжелая игра с «Челси». Сейчас англичане играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер.

Что касается Лиги Европы, хорошо, что питерцы туда вышли. Но там тоже сильные команды — «Зениту» будет очень тяжело. Питерцы могут как вылететь очень рано, так и дойти до финала. Вообще, трудно предсказать, потому что единственное, что мы увидели от «Зенита» — победа над «Мальмё». Этого очень мало.

Все новости
Анчелотти считает, что «Реал» может выиграть Ла Лигу и ЛЧ в этом сезоне
Сегодня, 09:45 Комментарии15
Модрич: «Чувствую себя так, будто мне нет ещё и тридцати»
Сегодня, 08:53 Комментарии9
Рангник о победе с МЮ в ЛЧ: «С таким клубом ты амбициозен во всех турнирах»
Вчера, 18:04 Комментарии19
Бывший переводчик Черчесова: «Станислав сделал бы „Спартак“ чемпионом РПЛ»
Вчера, 15:49 Комментарии39
Диего Милито: «„Интер“ может обыграть „Реал“ в гостях»
Вчера, 12:10 Комментарии9
Левандовски: «Надеюсь, Месси искренне сказал про „Золотой мяч“»
Вчера, 09:54 Комментарии57
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:23
Зенит уже вылетел из ЛЧ за тур до окончания группового турнира .....осталось только узнать ....сколько очков останется набранных в группе ....4 очка или хотя бы ещё одно очко наберут.
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:44
К сожалению, Зенит вылетит из ЛЧ, но и в ЛЕ больших успехов ждать не стоит.
Таков наш футбол
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:59
зенит аутсайдер и в ЛЧ и ЛЕ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:00
ничего не светит пока Газпром не отправит весь тренерский состав в отставку, а с ними и Дзюбу и Оздоева и Кержакова
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:19, ред.
"Челси" - машина, в которой все детали идеально подогнаны друг к другу. О "Зените" этого не скажешь, поэтому результат матча лично для меня очевиден. Но это футбол, и случиться может всё что угодно.
протон
протон
вчера в 15:58
Семак : Матч с Челси очередной шанс показать что в Европе зенит это днище, а я физрук.
beefs
beefs
вчера в 15:57
Чеху нечем больше заняться, чем комментировать игры Зенита...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:49
Это вполне возможно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:34
Это было бы круто даже ☝😉
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100