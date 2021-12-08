Агент Левандовски: «Придёт время, когда Роберт выиграет „Золотой мяч“»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» , считает, что его клиент ещё может выиграть «Золотой мяч».

Я думаю, что Роберт может играть еще долгое время. Он лучший футболист, которого я когда-либо видел в своей жизни. Придет время, когда Роберт выиграет «Золотой мяч».

Мы бы были благодарны, если бы Левандовски дали «Золотой мяч» за 2020 год. Роберт заслуживает того, чтобы его включили в список величайших игроков всех времен. Он входит тройку лучших нападающих в истории.

Людям, ответственным за вручение «Золотого мяча», следует переосмыслить систему голосования, чтобы принять правильное решение. Возможно, не все 170 журналистов знают, что происходит в футбольном мире.