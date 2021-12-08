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Агент Левандовски: «Придёт время, когда Роберт выиграет „Золотой мяч“»

вчера, 12:35

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, считает, что его клиент ещё может выиграть «Золотой мяч».

Я думаю, что Роберт может играть еще долгое время. Он лучший футболист, которого я когда-либо видел в своей жизни. Придет время, когда Роберт выиграет «Золотой мяч».

Мы бы были благодарны, если бы Левандовски дали «Золотой мяч» за 2020 год. Роберт заслуживает того, чтобы его включили в список величайших игроков всех времен. Он входит тройку лучших нападающих в истории.

Людям, ответственным за вручение «Золотого мяча», следует переосмыслить систему голосования, чтобы принять правильное решение. Возможно, не все 170 журналистов знают, что происходит в футбольном мире.

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:46
Соглашусь с вами, это был бы оптимальный вариант, но боюсь не пойдёт на это Франс Футбол, они не пойдут даже на "голосование только внутри своей редакции"... =((
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 00:32
А зачем вообще использовать такую систему голосования? Как по мне пусть журнал выбирает ограниченное число экспертов, желательно максимально беспристрастных и объективных в своих оценках, и они пускай голосуют, по такой же системе. То что Вы предлагаете не уберёт всех фундаментальных проблем голосования.
shlifen
shlifen ответ Тео Джонс (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
* "Награда мировая, а определять ее должны только европейцы и никак иначе" - простите, но вы путаете эту награду с "FIFA The Best". Золотой мяч, это всё таки награда от France Football, и его процедуру определяет этот журнал - захотят и уже завтра будут выбирать лучшего ВНУТРИ СВОЕЙ РЕДАКЦИИ.)) Ну а во вторых, я всё таки уже не первый раз на соккере высказываюсь про ЗМ, и уже не раз говорил, голоса НЕ должны быть равны - не знаю почему вы видите в этом тоталитаризм. Иначе побеждает тот у кого больше пиара, а не тот кто играл лучше. Ничто не мешало сделать голоса из стран второй сотни равными 1x, а голоса из первой сотни рейтинга ФИФА 2х )) А так у вас голос из Макао (футбольная страна, и население 600.000) равен голосу журналиста из Франции. Выглядит справедливо))

* "остальные расы не знают что такое интернет да и вообще сидят в пустынях своих)). Когда мы живем в эпоху 21 века это каламбур такое предъявлять друг." -
Ну давайте не будем искать расизм, там где его нет)) Если мы говорим про Баскетбол - лучшие играют в США в НБА (ну давайте за лучших баскетболистов голосовать во Вьетнаме). Если у нас Хоккей - это НХЛ (тоесть в большей мере Канада), лучших хоккеистов не определяют в Эмиратах. А Футбол (так уж сложилось) высочайшего класса - в Европе. Интернет есть, но опять задам вам вопрос - сколько матчей реально смотрят журналисты с Островов Сент Китс или из Макао?? Или они смотрят только результаты матчей?? Можно ли так судить об уровне игры футболистов?? ))

Хотите примеров "адекватности"?? "Они у меня есть" (далее пятёрками 1-5):
- Острова Сент Китс (Месси, Роналду, Суарес, Салах, Неймар)
- Бразилия (Де Брюйне, Жоржиньо, Мбаппе, Лукаку, Неймар) - здесь "не видят" Месси
- Аргентина (Месси, Бензема, Роналду, Суарез, Педри) - здесь как будто вся пятёрка ещё играет в Барсе/Реале)))
- Йемен (Салах, Бензема, Марез, Роналду, Мбаппе)
- Судан (Месси, Салах, Канте, Холланд, Бензема)
- Иордания (Салах, Бензема, Мбаппе, Роналду, Месси)
- Каймановы острова (Роналду, Де Брюйне, Месси, Салах, Неймар)
Это точно рейтинги лучших игроков по итогам года, или это просто выборы "за своих" и "самых хайповых"?? Мбаппе или Неймар проводили выдающийся сезон?? Марез в тройке лучших?? Левандовски даже не в пятёрке лучших?? Объективностью здесь и не пахнет.

* Журналист из Австрии кстати проголосовал так - Левандовски, Месси, Жоржиньо, Де Брюйне, Канте. Можно спорить о местах - но список вполне себе адекватный, не находите?? ))

* "Я более чем уверен, что нормальный журналист из Фиджи может быть намного адекватней журналиста с Австрии допустим." - всё как всегда зависит от того, кто выбирает кому голосовать?? Например от России голосует Константин Клетчев (tele-sport.ru) - его пятёрка адекватная, но почему голосует он?? Можно найти неадеквата в Австрии, и адеквата в Таиланде, это понятно, но когда у тебя 170 журналистов голосуют, то вероятность того что "случайные люди" будут определять лучшего в сезоне - возрастает. От Испании голосует журналист из AS - почему он, а не из Mundo Deportivo (если вы понимаете о чём я)?? ))

P.S. Чтобы вы не думали, что я взял список "с потолка" - набираете в гугле "ajax twitter votes for golden ball" (извините не хочу получить бан за прямую ссылочку) и собственно можете ознакомится со всеми голосовавшими и результатами. ))
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:15
Самый адекватный и четкий комментарий на эту тему из всех, что я читал!
Как говорится УРЫЛ И ЗАКОПАЛ!
zim289
zim289
вчера в 23:42
Да, кому нужен этот золотой дождь?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 21:08
Тогда, когда голосовать будут строго профи, для которых спорт. журналистика, и в частности футбол, хлеб, а не всякие любители из Африки и Океании, для которых это спорт после регби/бейстбола/крикета и других видов, тогда, когда будут опиратьсяна конкретные результаты, а не медийность персоны и его количество фолловеров в инсте.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:07
Месси и Роналду выиграли по 3 мяча максимум, Хави должен был его получить, Вандейк, Левандовски, буфон и т.д. У нас всё заточено на атаку, и думаю это неправильный подход
particular
particular
вчера в 19:43
Агент сильно ошибается... ЗМ не выигрывают, его дают и вручают... И те, кто вручают, не всегда руководствуются количеством забитых мячей...
An Jo
An Jo
вчера в 19:36
При живом Месси - шансов ноль. Даже если он весь сезон прополирует лавку.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 18:50, ред.
Упоротая логика, чем то напоминающая тоталитаризм). Награда мировая, а определять ее должны только европейцы и никак иначе, остальные расы не знают что такое интернет да и вообще сидят в пустынях своих)). Когда мы живем в эпоху 21 века это каламбур такое предъявлять друг. Я более чем уверен, что нормальный журналист из Фиджи может быть намного адекватней журналиста с Австрии допустим.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:35
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:29
Утверждают космонавты и мечтатели,
что на МАрсе будут яблони цвести...
sash71
sash71 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:25
Ну типа того
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:23
Увы, но Роберт уже не молод...Ему аж 33 года. Хотя с годами он хуже не перестает играть, конечно!
eleven LC
eleven LC ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 18:22
Ну и х.р с ним с мячом!
sash71
sash71
вчера в 18:20
Пора уже уЗбаГоится всем и забыть церемонию вручения ЗМ 2021. Хватит мусолить тему которая уже осталась в истории. Левандовский хороший игрок и хороший человек но голосовали люди которые в футбольной теме и пора уже всяким агентам, друзьям, кухаркам итд. остыть, поднять им всем высоко высоко правую руку над головой и резко её опустить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 18:03
Журналисты голосуют...
протон
протон
вчера в 16:45
Роберт конечно прекрасен как футболист, но 2-3 в истории? Месси, Роналду, Пеле. Вот и занято топ 3 в истории.
В последнее 3-4 года может быть, но в истории условные не чистые нападающие в лице Месси и Роналду 2 раза забили больше чем он, о чем он вообще... И ещё были были лучшие нападающие чем он, в топ 10 железно
амурец
амурец
вчера в 16:31
Конечно сможет выиграть ЗМ ну если опять Месси у него не стырит ЗМ
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:25
Только если за 2020 год задним числом. Вряд ли уже Лева выдаст что-то подобное, как в этом году. Природу не обманешь.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:19
Роба уже давно заслужил Золотой ⚽. Ну, ничего! Время гомика скоро пройдёт!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:59
Как бы его время уже не ушло!
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 15:58
.
trimetil
trimetil
вчера в 15:57
Месси: "Только через мой труп".
shlifen
shlifen
вчера в 15:56
13 лет, и 13 Золотых мячей спустя, Лео берёт юбилейный 20-й Золотой мяч, как лучший игрок 2034 года (правда он уже давно закончил карьеру - но журналистам из далёких стран ведь не объяснишь):
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:46
Если продолжит также регулярно забивать и выиграет Лигу чемпионов с Баварией то выиграет Золотой мяч.
faneng
faneng
вчера в 15:13
Напрасно агент надеется. Даже если Левандовски выиграет чемпионат мира (что вряд ли), Франс Футбол все равно отдаст очередной Золотой мяч Месси.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:08
не придет
Red_team
Red_team ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:55
Иронист блин =)
Red_team
Red_team
вчера в 14:49, ред.
Лева конечно заслужил ЗМ безусловно, но 33 годка уже накапало, есть подозрение, что уже не получит. Там Холланд на пятки лучшего цф наступает уже сильно. А вообще всем можно забыть про ЗМ пока бородатый гном хотя бы пешком по полю плетется
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