Агент Левандовски: «Придёт время, когда Роберт выиграет „Золотой мяч“»

Пини Захави, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, считает, что его клиент ещё может выиграть «Золотой мяч».
Я думаю, что Роберт может играть еще долгое время. Он лучший футболист, которого я когда-либо видел в своей жизни. Придет время, когда Роберт выиграет «Золотой мяч».
Мы бы были благодарны, если бы Левандовски дали «Золотой мяч» за 2020 год. Роберт заслуживает того, чтобы его включили в список величайших игроков всех времен. Он входит тройку лучших нападающих в истории.
Людям, ответственным за вручение «Золотого мяча», следует переосмыслить систему голосования, чтобы принять правильное решение. Возможно, не все 170 журналистов знают, что происходит в футбольном мире.
Пока система голосования такая как есть - Роберт золотой мяч не получит. Но зато сегодня он точно отыграется на Барселоне и очень ждёт встречи с ПСЖ в 1/8 =)))
Пока система голосования такая как есть - Роберт золотой мяч не получит. Но зато сегодня он точно отыграется на Барселоне и очень ждёт встречи с ПСЖ в 1/8 =)))
Что касается 2020 года. France Football отменил вручение ЗМ до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Победителем мог оказаться другой клуб. Так что у Левы никто не воровал ЗМ.
По совокупности не дают ЗМ, только за календарный год. И за 2020 год никто не будет давать ЗМ. Отменили вручение за долго, как Бавария выиграла ЛЧ. На месте Левандовски мог оказаться Мбаппе или Неймар, если ПСЖ смог бы выиграть. И они то же не получили бы ЗМ.
Сколько можно ныть????????
Что касается 2020 года. France Football отменил вручение ЗМ до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Победителем мог оказаться другой клуб. Так что у Левы никто не воровал ЗМ.
По совокупности не дают ЗМ, только за календарный год. И за 2020 год никто не будет давать ЗМ. Отменили вручение за долго, как Бавария выиграла ЛЧ. На месте Левандовски мог оказаться Мбаппе или Неймар, если ПСЖ смог бы выиграть. И они то же не получили бы ЗМ.
Сколько можно ныть????????