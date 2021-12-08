Модрич: «Чувствую себя так, будто мне нет ещё и тридцати»

Полузащитник «Реала» прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю и просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле. Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой — игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую себя так, будто мне нет еще и тридцати.

Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками, которые помогли нам и были с нами, начиная со стартового свистка. Атмосфера была фантастической — нужно поблагодарить их за это.