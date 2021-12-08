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Модрич: «Чувствую себя так, будто мне нет ещё и тридцати»

вчера, 08:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю и просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле. Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой — игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую себя так, будто мне нет еще и тридцати.

Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками, которые помогли нам и были с нами, начиная со стартового свистка. Атмосфера была фантастической — нужно поблагодарить их за это.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:30
Вчера Модрич провел великолепный матч. Получил игрока матча, хотя Милитао тоже провел выдающийся матч, зацементировал центр обороны и почти все мячи в штрафной снял.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 11:53
"Было здорово наконец-то сыграть перед своими болельщиками"? А до этого перед кем он играл?
112910415
112910415
вчера в 11:41
хорошо, надо продлять контракт )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:27
А всё равно сдал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:12
По игре такого не скажешь.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:42
Вечно молодой, вечно пьяный 😄🙃😁
shur
shur
вчера в 10:21
...с Кроссом и на двадцать будешь выглядеть, комфортно, спокойно, надёжно!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:20
Модрич и вправду из года в год играет на высоком уровне и не смотря на возраст, его игра не становится хуже, а наоборот,продолжает приносить удовольствие всем тем, кто наблюдает замней. Таких мастеров мало, которые помле завоевания множества трофеев продолжают удерживать свой уровень, вот это и есть профессианализм!
bt2ehbk2cmts
bt2ehbk2cmts
вчера в 10:14
Маленькая собачка всю жизнь щенок
Incredulous
Incredulous ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:06
Каждый по себе судит...
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 09:39
Поддержка трибун и правда была хорошая!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:08
Тут явно без фармакологии не обходится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:00
В душе молодой...
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Командир танка больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 65. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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