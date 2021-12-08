Анчелотти считает, что «Реал» может выиграть Ла Лигу и ЛЧ в этом сезоне

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за победу в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, будет серьезная борьба.

Наша команда не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей.