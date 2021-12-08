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Анчелотти считает, что «Реал» может выиграть Ла Лигу и ЛЧ в этом сезоне

вчера, 09:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за победу в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, будет серьезная борьба.

Наша команда не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:20
Папа Карло должен стать первым тренером чемпионом всех топ-5 лиг, это будет справедливо. Лучший тренер современности.
sash71
sash71
вчера в 16:28
Не могу не согласиться с Карло. Реал показывает отличный и сильный во всех линиях футбол. Став у руля самого титулованного клуба Анчелотти в короткий срок смог наладить игру во всех линиях. Я тоже причисляю мадридцев к фаворитам ЛЧ.
David Young
David Young
вчера в 16:27
Будет замечательно если это случится, с ещё лучше победа в Кубке Испании впридачу к тем двум победам.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:25
Всё возможно.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:16
А кубок Испании? Мб пора на требл?
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:55
Ла Лигу то Реал скорее всего выиграет но в ЛЧ есть ещё Ливерпуль,МанСити,Челси,Бавария и удивившый всех Аякс который просто разорвал свою группу
Так что для победы в ЛЧ придётся выиграть эти клубы в плей-офф
Хотя Реал сейчас великолепен
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:52
Хотелось бы посмотреть что бы они с Баварией сошлись в финале, или полуфинале с Ливерпулем, Челси или Аяксом.
v3ys3pkqcq96
v3ys3pkqcq96
вчера в 11:15
Реал всегда в списке фаворитов
амурец
амурец
вчера в 10:59
ЛЛ то да, а вот ЛЧ это вопрос, хотя а почему нет
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:43
«Реал» может выиграть Ла Лигу - да, «Реал» может выиграть ЛЧ - нет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:34
Кто бы спорил. "Реал" всегда в списке претендентов на победу в крупных турнирах, на то он и королевский клуб.
shlomo
shlomo
вчера в 10:24
Что то меня терзают смутные сомнения
ДСА
ДСА
вчера в 10:20
Ла Лигу - да, ЛЧ - нет.
ОПС
ОПС
вчера в 10:11
Может быть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:07
Может выиграть, может не выиграть.
Cat01
Cat01
вчера в 10:05
Планы хорошие удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:59
Ставить планы это его задача.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:56
Папа Карло правильно считает а мы будем только рады!
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:56
Ну а почему бы и не замахнуться на титул и трофей? Реал набирает ход при Анчелотти и представляет собой грозную силу для любого топ клуба Европы и Испании.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:55
Будем посмотреть
feris1
feris1
вчера в 09:53, ред.
Надеюсь так и будет!
Но это очень не просто осуществить.
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