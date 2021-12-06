Руководство «Эвертона» выразило поддержку Бенитесу

Испанец Рафаэль Бенитес может остаться у руля «Эвертона», несмотря на ужасную статистику клуба в матчах АПЛ.
Боссы «ирисок» выразили наставнику поддержку. По словам руководителей команды, сейчас выбирается лучшая модель для клуба в долгосрочной перспективе. Это означает, что требовать от Бенитеса спешных результатов они не будут.
Сегодня команду покинул спортивный директор «Эвертона».
Вообще не понимал никогда, прчему его зовут в топ клубы и топ чемпионаты
Вообще не понимал никогда, прчему его зовут в топ клубы и топ чемпионаты