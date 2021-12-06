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Руководство «Эвертона» выразило поддержку Бенитесу

вчера, 14:53

Испанец Рафаэль Бенитес может остаться у руля «Эвертона», несмотря на ужасную статистику клуба в матчах АПЛ.

Боссы «ирисок» выразили наставнику поддержку. По словам руководителей команды, сейчас выбирается лучшая модель для клуба в долгосрочной перспективе. Это означает, что требовать от Бенитеса спешных результатов они не будут.

Сегодня команду покинул спортивный директор «Эвертона».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:17
Не понимаю, какие могут быть претензии к Рафе? Дядька только пришёл в клуб (полсезона всего) после 1.5 лет отца Карло. В клуб, где всего 2 топаря, и то один из них сломан. В клуб, который в летнее ТО никого себе толкового не записал и понабрал бесплатного отработанного материала.
протон
протон
вчера в 15:51
У Бенитеса по сути получилось только не плохо в Ливерпуле. Ну мб в Валенсии ещё. Да и тот камбэк в финале ЛЧ конечно легендарный, но по большей части дикий фарт просто. Милан тогда был на две головы сильнее.
Вообще не понимал никогда, прчему его зовут в топ клубы и топ чемпионаты
beefs
beefs
вчера в 15:11
Везет же, пора оправдывать надежды...
Mangur
Mangur
вчера в 15:01
Разумно поступают "боссы"
Cat01
Cat01
вчера в 14:55
Очень хорошо
drug01
drug01
вчера в 14:55
Желаем удачи
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