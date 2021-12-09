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«Боруссия» Д ведёт работу над трансфером Адейеми

вчера, 08:28

Представители дортмундской «Боруссии» уже имели прямые контакты с агентами нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний форвард — главная цель «Боруссии» на лето. Отмечается, что между сторонами пока ничего не согласовано, игрок примет решение в ближайшие месяцы.

«Боруссия» в ближайшее время также поговорит с агентом Мино Райолой, чтобы уточнить ситуацию форварда Эрлинга Холанда на июнь 2022 года.

Недавно сообщалось, что Адейеми отклонил предложение испанского топ-клуба.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:31
Немчура просто так работы не ведут...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:30
Игрок выглядит очень перспективно.
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