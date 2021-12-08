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«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Жоау Фелиша

вчера, 15:15

Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико».

Португалец считает, что стиль футбола «матрасников» не даёт ему полностью раскрыть свой потенциал. Кроме того, у игрока есть конфликт с главным тренером мадридского клуба Диего Симеоне.

В подписании Фелиша заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы сделать предложение по трансферу форварда летом 2022 года. Ожидается, что Фелиш станет главной целью манчестерского клуба.

В нынешнем сезоне Фелиш провёл 12 матчей за «Атлетико», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Тео Джонс (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Ору)) Где я писал, что он будущая легенда? Писал, что на перспективу как замена КДБ по стилю игры и не более, конечно же с оптимизмом я смотрю, но опять таки "на перспективу", а как будет на самом деле покажет время. Тем более только после травмы, что он должен показать))
В системе твоего лысого не сразу привыкают, эффект "второго сезона" опять таки или позабыл, точнее безмерная любовь к Святому Месси затмила всё?))
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Ты противоречишь своему "однопартийцу" Алемзу)), по его коментам он вообще топарь жи)) и будущая легенда Сити=))
allemz
allemz ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:03
Фелиш центрфорвард
Верг
Верг ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
а что мешает фелишу, раз он настолько крут за сборную хорошо играть? базара ноль он талантлив и оттягивает по два игрока соперника, но он подвержен травмам и часто психологически срывается на карточки
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:08
Вот в Сити у Фелиша может получится куда лучше, чем в Атлетико, т.к стиль игры "горожан" более соответствует стилю игрока. Правда в Сити и так полно игроков типа Жоау....это и Марез, и Торрес, и Стерлинг, и Грилиш....им бы центрфорварда купить
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:38
Хватит уже одного бездаря в лице Грилиша.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:24
Надо договариваться.
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