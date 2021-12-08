«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Жоау Фелиша

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вчера, 15:15

Нападающий может покинуть «Атлетико».

Португалец считает, что стиль футбола «матрасников» не даёт ему полностью раскрыть свой потенциал. Кроме того, у игрока есть конфликт с главным тренером мадридского клуба Диего Симеоне.

В подписании Фелиша заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы сделать предложение по трансферу форварда летом 2022 года. Ожидается, что Фелиш станет главной целью манчестерского клуба.

В нынешнем сезоне Фелиш провёл 12 матчей за «Атлетико», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.