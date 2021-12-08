«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Жоау Фелиша

Нападающий Жоау Фелиш может покинуть «Атлетико».
Португалец считает, что стиль футбола «матрасников» не даёт ему полностью раскрыть свой потенциал. Кроме того, у игрока есть конфликт с главным тренером мадридского клуба Диего Симеоне.
В подписании Фелиша заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» готовы сделать предложение по трансферу форварда летом 2022 года. Ожидается, что Фелиш станет главной целью манчестерского клуба.
В нынешнем сезоне Фелиш провёл 12 матчей за «Атлетико», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
В системе твоего лысого не сразу привыкают, эффект "второго сезона" опять таки или позабыл, точнее безмерная любовь к Святому Месси затмила всё?))
В системе твоего лысого не сразу привыкают, эффект "второго сезона" опять таки или позабыл, точнее безмерная любовь к Святому Месси затмила всё?))