Агент Рюдигера достиг неофициального соглашения с «Реалом» о переходе

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вчера, 21:38

«Реал» является лидером в гонке за подписание защитника «Челси» , сообщает The Independent.

По информации источника, немецкий защитник с большой долей вероятности покинет лондонский клуб, когда его контракт истечет в конце сезона.

Брат Рюдигера, Сар Сенеси, который также является его агентом, достиг неофициального соглашения с «Реалом», при этом мадридский клуб предлагает значительно лучшие условия, чем «Челси».

Также в трансфере Рюдигера по-прежнему заинтересованы «Бавария», а также «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», однако 28-летний футболист предпочел бы переехать за границу.

Недавно о ситуации Рюдигера в «Челси» рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.