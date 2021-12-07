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Агент Рюдигера достиг неофициального соглашения с «Реалом» о переходе

вчера, 21:38

«Реал» является лидером в гонке за подписание защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает The Independent.

По информации источника, немецкий защитник с большой долей вероятности покинет лондонский клуб, когда его контракт истечет в конце сезона.

Брат Рюдигера, Сар Сенеси, который также является его агентом, достиг неофициального соглашения с «Реалом», при этом мадридский клуб предлагает значительно лучшие условия, чем «Челси».

Также в трансфере Рюдигера по-прежнему заинтересованы «Бавария», а также «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», однако 28-летний футболист предпочел бы переехать за границу.

Недавно о ситуации Рюдигера в «Челси» рассказал главный тренер «синих» Томас Тухель.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:13
Вряд ли Реал может предложить значительно лучшие условия.
David Young
David Young ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:23
Пора отпускать, давно уже думал он уйти. Сейчас подходящее время в общем-то.
azkan
azkan
сегодня в 00:20
Непонятная ситуация. Он проводит хороший сезон. Все зависит от ответа на вопрос кто кому нужнее..
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:35
Прямо сейчас Антонио в отличной форме, и показывает отличную игру в составе одного из лидеров АПЛ. Может сыграть как правого так и левого центрального защитника, так что очень даже ценный кадр, да еще и в статусе свободного агента...что же, очень интересное лето нас ожидает
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:44
Главное ему заработать больше денег, если Реал удовлетворяет его аппетиты, то почему бы и нет, это его выбор. Челси отказывается платить. Да и вообще не факт, что Реалу, как и любой другой команде играющей в 2 ЦЗ Рюдигер будет полезен.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:42
Агент хорошо сделал свою работу.
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