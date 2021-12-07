«Ливерпуль» готов заплатить 90 млн фунтов за трансфер Беллингхэма

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вчера, 20:10

«Ливерпуль» надеется опередить «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в борьбе за трансфер полузащитника «Боруссии Дортмунд» , сообщает The Mirror.

По информации источника, в мерсисайдском клубе считают, что интерес их соперников к другой звезде «Дортмунда» Эрлингу Холанду означает, что им будет открыт путь к приобретению Беллингхэма следующим летом.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Джуда около 90 миллионов фунтов.

Недавно сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд интересуется младшим братом Беллингхэма.