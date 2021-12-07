«Ливерпуль» готов заплатить 90 млн фунтов за трансфер Беллингхэма

«Ливерпуль» надеется опередить «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в борьбе за трансфер полузащитника «Боруссии Дортмунд» Джуда Беллингхэма, сообщает The Mirror.
По информации источника, в мерсисайдском клубе считают, что интерес их соперников к другой звезде «Дортмунда» Эрлингу Холанду означает, что им будет открыт путь к приобретению Беллингхэма следующим летом.
Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Джуда около 90 миллионов фунтов.
Недавно сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд интересуется младшим братом Беллингхэма.
стоит ли оно того? на фоне аутсайдеров бундеса он смотрится неплохо... но как будет в АПЛ?... игрок за 90 лямов должен приносить пользу уже и сейчас, а не быть перспективным юниором - перспективного юниора можно купить и у престона за 10тку (того же Элиота купили за 1,5 ляма) У нас есть Куртис Джонс, есть Элиот... не лучше ли просто докупить нераскрученого хорошего рабочего немца какого-нибудь за 40-кет, в упряжку к уже имеющимся талантливым парням, чем делать рисковую ставку в 100 лямов за 18-летнего пацана который может выстрелить, а может и не выстрелить. Сколько барса заплатила за Дембеле и на сколько он наиграл?!
Я не против трансфера, но надо думать в комплексе ситуации. Что за прикол платить конские бабки за 18-летних пацанов раздувая рынок ? мы же не мешковина какая.
стоит ли оно того? на фоне аутсайдеров бундеса он смотрится неплохо... но как будет в АПЛ?... игрок за 90 лямов должен приносить пользу уже и сейчас, а не быть перспективным юниором - перспективного юниора можно купить и у престона за 10тку (того же Элиота купили за 1,5 ляма) У нас есть Куртис Джонс, есть Элиот... не лучше ли просто докупить нераскрученого хорошего рабочего немца какого-нибудь за 40-кет, в упряжку к уже имеющимся талантливым парням, чем делать рисковую ставку в 100 лямов за 18-летнего пацана который может выстрелить, а может и не выстрелить. Сколько барса заплатила за Дембеле и на сколько он наиграл?!
Я не против трансфера, но надо думать в комплексе ситуации. Что за прикол платить конские бабки за 18-летних пацанов раздувая рынок ? мы же не мешковина какая.