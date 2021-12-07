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«Ливерпуль» готов заплатить 90 млн фунтов за трансфер Беллингхэма

вчера, 20:10

«Ливерпуль» надеется опередить «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в борьбе за трансфер полузащитника «Боруссии Дортмунд» Джуда Беллингхэма, сообщает The Mirror.

По информации источника, в мерсисайдском клубе считают, что интерес их соперников к другой звезде «Дортмунда» Эрлингу Холанду означает, что им будет открыт путь к приобретению Беллингхэма следующим летом.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Джуда около 90 миллионов фунтов.

Недавно сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд интересуется младшим братом Беллингхэма.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:38
Ну уж очень большая сумища!
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:42, ред.
90 лямов.. 30 за парня.. 30 за перспективу, и 30 за английский паспорт)))
стоит ли оно того? на фоне аутсайдеров бундеса он смотрится неплохо... но как будет в АПЛ?... игрок за 90 лямов должен приносить пользу уже и сейчас, а не быть перспективным юниором - перспективного юниора можно купить и у престона за 10тку (того же Элиота купили за 1,5 ляма) У нас есть Куртис Джонс, есть Элиот... не лучше ли просто докупить нераскрученого хорошего рабочего немца какого-нибудь за 40-кет, в упряжку к уже имеющимся талантливым парням, чем делать рисковую ставку в 100 лямов за 18-летнего пацана который может выстрелить, а может и не выстрелить. Сколько барса заплатила за Дембеле и на сколько он наиграл?!
Я не против трансфера, но надо думать в комплексе ситуации. Что за прикол платить конские бабки за 18-летних пацанов раздувая рынок ? мы же не мешковина какая.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:40
Ну очень много денег.
drug01
drug01
вчера в 20:34
Цен хорошая но это не предел
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:24
Солидная сумма, не всем по карману
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:14
Это будет гонка...
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